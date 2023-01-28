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Хлопцы поехали домой: из Соледара потянулись большие колонны грузовиков с мертвыми бойцами ВСУ

Хлопцы поехали домой: из Соледара потянулись большие колонны грузовиков с мертвыми бойцами ВСУ

Фото: открытые источники

Российское военное командование сообщило, что из Соледара потянулись большие автомобильные колонны с трупами бойцов ВСУ. Тела начали вывозить для отправки на родину.

Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" отмечает, что ранее было заявлено, что трупы укровоинов отправят на 20 грузовиках. При этом российское командование настояло на то, чтобы все тела достойно вернулись на Украину.

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