Хлопцы поехали домой: из Соледара потянулись большие колонны грузовиков с мертвыми бойцами ВСУ

Российское военное командование сообщило, что из Соледара потянулись большие автомобильные колонны с трупами бойцов ВСУ. Тела начали вывозить для отправки на родину.

Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" отмечает, что ранее было заявлено, что трупы укровоинов отправят на 20 грузовиках. При этом российское командование настояло на то, чтобы все тела достойно вернулись на Украину.

