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"Хлопцы, кажется, начинают догадываться, на чьей стороне сила": украинские военные начали переходить на сторону РФ

"Хлопцы, кажется, начинают догадываться, на чьей стороне сила": украинские военные начали переходить на сторону РФ

Фото: sila-rf.ru

Украинские военные начали переходить на сторону ВС РФ, об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, отметив, что случаи перехода украинских военных на сторону России на херсонском участке линии фронта фиксируются регулярно.

"Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера", — передаёт его слова издание РИА Новости.

Обнародовать конкретные факты не спешат, поскольку клиевский режим может подвергуть репрессиям семьи перешедших военных.

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