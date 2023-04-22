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"Хлопцев бы на Олимпиаду, золото в марафоне обеспечено!": российский танк вызвал жуткий переполох и обратил в стремительное бегство пехоту ВСУ (видео)

Российский танк в зоне СВО вызвал страшный переполох среди укровоинов и обратил их в бегство - видео
"Хлопцев бы на Олимпиаду, золото в марафоне обеспечено!": российский танк вызвал жуткий переполох и обратил в стремительное бегство пехоту ВСУ (видео)

Фото: открытые источники

Один российский танк ВС РФ вызвал страшный переполох среди украинских пехотинцев, когда ворвался на их позиции. Все попало на видео с БПЛА и теперь в соцсетях ролик стремительно набирает популярность.

Военкоры "Русской весны" рассказали, что боевая машина россиян обратился украинцев в стремительное бегство.

Примечательно, что украинцы даже не попытались оказать сопротивление, хотя находились на территории собственного укрепрайона. В Сети отметили, что скорость бега у хлопцев потрясающая, такой могут позавидовать профессиональные бегуны-спортсмены.

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