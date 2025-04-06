Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Хитрый способ подготовки стаканчиков для рассады: быстро, просто и все ползет вверх как на дрожжах

Каждый дачник по-своему подходит к выбору емкос...

serovglobus.ru

Подписаться на Дзен.канал

Каждый дачник по-своему подходит к выбору емкостей для рассады. Для кого-то главное — аккуратный вид, кто-то выбирает практичные варианты, а кто-то старается сэкономить. Производители это учли — в магазинах огромный выбор кассет, ящиков и горшочков на любой вкус. Но многие продолжают использовать самодельную тару из подручных материалов. Почему? Да потому что это удобно, недорого и часто гораздо эффективнее покупных вариантов.

Микропарники своими руками

Когда нужно создать подходящие условия для прорастания семян, на помощь приходят самодельные мини-парнички. Например, Людмила из Калуги делает их из пластиковых бутылок. Такие емкости компактные, подходят для одного сорта, служат долго и смотрятся аккуратно.

Если же хочется обойтись вообще без лишней возни, Ирина из Берлина предлагает простой вариант — посадить семена в стеклянную банку с крышкой. Такой мини-парник не требует сборки и прекрасно работает.

Когда тара закончилась, а сажать нужно срочно

Тут дачники включают фантазию. Наташа Петрова использует пакеты от хлеба — в них удобно выращивать рассаду, и они «растут» вместе с растением, подстраиваясь под его размер. А если такой пакет поставить в коробку из-под хлопьев — получится устойчивая и многофункциональная тара.

Оксана Суслова пошла еще дальше и предложила делать стаканчики для рассады из медицинских масок. Идея оказалась неожиданной, но очень удобной.

Как вырастить рассаду огурцов пораньше

Огурцы не любят пересадку, особенно если рассада уже подросла. Но Татьяна из Гомеля нашла выход — она использует две крышки от торта, чтобы сделать контейнер, который помогает бережно пересадить растение. Этот способ подходит и для других культур с нежными корнями.

Юлия из Омска предложила вариант, который не требует ничего мастерить — достаточно готовой емкости, найденной «не по назначению», пишет 7dach.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

15 часов назад

Загадочные каменные артефакты в Крыму не дают покоя ученым

Не у нас

19 часов назад

Ученые ошиблись: новый океан в Африке появится гораздо быстрее

санпединстанции

Не у нас

день назад

Утраченный текст легенды о короле Артуре был найден

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Где жить за городом с комфортом: гид по лучшим коттеджным посёлкам Казани

венецианская штукатурка цена за работу в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани на 15 дней закрыли кондитерскую «Lavanda cakes» из-за кишечной палочки

Новости Казани

день назад

В Казани кондитерскую «Lavanda cakes» закрыли из-за кишечной инфекции и просрочки

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане раньше времени проснулись змеи

Новости Казани

16 часов назад

Определились с датой открытия спортивной школы Загитовой в Казани
Лонгриды
2 дня назад

Тёплый март и новые температурные рекорды: чего ожидать от погоды в Казани в апреле?

Март 2025 года запомнится жителям Татарстана не...

Не у нас

час назад

Доказательства неоспоримы: в Аравийской пустыне нашли следы древних рек и озер

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане начали внедрять систему оповещения через домофоны при угрозе атаки БПЛА

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане снизилась стоимость новых машин

Новости Казани

2 часа назад

МЧС Татарстана предупреждает: случаи возгорания травы участились
Новости Казани
2 дня назад

Первоапрельские шутки ProKazan зашли слишком далеко

Новости Казани

3 часа назад

В Татарстане доходы населения выросли на 11,7%

Не у нас

16 часов назад

Ирина Волынец рассказала, что делать, если ребенок столкнулся с травлей в школе

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане все больше людей обращаются за психологической помощью

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Каз...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни