Хитрый способ подготовки стаканчиков для рассады: быстро, просто и все ползет вверх как на дрожжах

Каждый дачник по-своему подходит к выбору емкостей для рассады. Для кого-то главное — аккуратный вид, кто-то выбирает практичные варианты, а кто-то старается сэкономить. Производители это учли — в магазинах огромный выбор кассет, ящиков и горшочков на любой вкус. Но многие продолжают использовать самодельную тару из подручных материалов. Почему? Да потому что это удобно, недорого и часто гораздо эффективнее покупных вариантов.

Микропарники своими руками

Когда нужно создать подходящие условия для прорастания семян, на помощь приходят самодельные мини-парнички. Например, Людмила из Калуги делает их из пластиковых бутылок. Такие емкости компактные, подходят для одного сорта, служат долго и смотрятся аккуратно.

Если же хочется обойтись вообще без лишней возни, Ирина из Берлина предлагает простой вариант — посадить семена в стеклянную банку с крышкой. Такой мини-парник не требует сборки и прекрасно работает.

Когда тара закончилась, а сажать нужно срочно

Тут дачники включают фантазию. Наташа Петрова использует пакеты от хлеба — в них удобно выращивать рассаду, и они «растут» вместе с растением, подстраиваясь под его размер. А если такой пакет поставить в коробку из-под хлопьев — получится устойчивая и многофункциональная тара.

Оксана Суслова пошла еще дальше и предложила делать стаканчики для рассады из медицинских масок. Идея оказалась неожиданной, но очень удобной.

Как вырастить рассаду огурцов пораньше

Огурцы не любят пересадку, особенно если рассада уже подросла. Но Татьяна из Гомеля нашла выход — она использует две крышки от торта, чтобы сделать контейнер, который помогает бережно пересадить растение. Этот способ подходит и для других культур с нежными корнями.

Юлия из Омска предложила вариант, который не требует ничего мастерить — достаточно готовой емкости, найденной «не по назначению», пишет 7dach.ru.