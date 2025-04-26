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Хитрые хозяйки выкладывают соль на фольгу и бед не знают: вот зачем это нужно — 2 полезных совета

Домохозяйка Марина Жукова рассказала о простом ...

1prime.ru

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Домохозяйка Марина Жукова рассказала о простом способе, который поможет решить сразу две бытовые проблемы без лишних усилий.

Оказывается, обычная кухонная соль в сочетании с алюминиевой фольгой — это настоящий универсальный помощник в хозяйстве. Этот метод прост, но очень эффективен.

Как легко очистить пригоревшую посуду

Больше не нужно долго тереть пригоревшие кастрюли и сковородки! Всё, что нужно сделать:

  • Скатайте из фольги плотный шарик — он заменит жесткую губку.

  • Посыпьте грязные участки солью или содой.

  • Протрите шариком из фольги.

Жир и нагар начнут отходить почти сразу, а вы сэкономите время и силы на уборке.

Как убрать ржавчину с инструментов

Фольга помогает вернуть блеск ножам, ножницам и садовому инвентарю. Для этого:

  • Намочите кусок фольги водой.

  • Посыпьте его солью.

  • Активно потрите ржавые участки.

Фольга действует как мягкая щетка: аккуратно очищает ржавчину, не царапая поверхность. Инструменты снова будут выглядеть как новые, пишет krasnoyarskmedia.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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