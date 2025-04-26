Хитрые хозяйки выкладывают соль на фольгу и бед не знают: вот зачем это нужно — 2 полезных совета
1prime.ru
Домохозяйка Марина Жукова рассказала о простом способе, который поможет решить сразу две бытовые проблемы без лишних усилий.
Оказывается, обычная кухонная соль в сочетании с алюминиевой фольгой — это настоящий универсальный помощник в хозяйстве. Этот метод прост, но очень эффективен.
Как легко очистить пригоревшую посуду
Больше не нужно долго тереть пригоревшие кастрюли и сковородки! Всё, что нужно сделать:
Скатайте из фольги плотный шарик — он заменит жесткую губку.
Посыпьте грязные участки солью или содой.
Протрите шариком из фольги.
Жир и нагар начнут отходить почти сразу, а вы сэкономите время и силы на уборке.
Как убрать ржавчину с инструментов
Фольга помогает вернуть блеск ножам, ножницам и садовому инвентарю. Для этого:
Намочите кусок фольги водой.
Посыпьте его солью.
Активно потрите ржавые участки.
Фольга действует как мягкая щетка: аккуратно очищает ржавчину, не царапая поверхность. Инструменты снова будут выглядеть как новые, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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