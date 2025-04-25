Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Хитрые хозяйки сыплют соль на фольгу и бед не знают: вот зачем это нужно — 2 полезных совета

Домохозяйка Марина Жукова рассказала, как обычн...

biblioprofvs.ru

Подписаться на Дзен.канал

Опытная хозяйка Марина Жукова поделилась простым, но гениальным способом, как без лишних усилий справиться с пригоревшей посудой и ржавыми инструментами.

Всё, что нужно — обычная соль и алюминиевая фольга.

Проблема №1: пригоревшая посуда

Не нужно тереть кастрюли и сковородки часами!

Вот как справиться за минуты:

Что нужно:

  • Плотный шарик из фольги
  • Горсть соли или соды

Как сделать:

  • Сделайте из фольги плотный комок — он заменит металлическую губку
  • Посыпьте загрязнённые участки солью
  • Аккуратно потрите — нагар и жир отойдут без химии и усилий
  • Фольга действует как щётка, а соль — как мягкий абразив.

Проблема №2: ржавые ножи и садовый инвентарь

Соль и фольга спасают и в этом случае!

Что нужно:

  • Кусок фольги
  • Немного воды
  • Чайная ложка соли

Как использовать:

  • Намочите фольгу
  • Обмакните в соль
  • Энергично потрите ржавчину — она исчезнет, не повреждая металл

Результат — ножи, ножницы и инструменты снова блестят, как новые.

Почему это работает?

  • Фольга — мягкий, но эффективный абразив
  • Соль — впитывает грязь, окислы и жир
  • Вместе они дают мощный, но бережный эффект

Итог: простой способ — большой эффект

Не нужны дорогие чистящие средства и сильная химия.

Всего две вещи из кухни — и вы решаете две частые проблемы в доме. Попробуйте этот лайфхак уже сегодня, сообщает usolie.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

ВОЗ: вспышки кори и менингита угрожают миллионам людей

Интересное в Казани

час назад

Когда врачи бежали на рынок, она спасала медицину: рассказываем о человеке-легенде и феномене казанской клиники

обработка участка от борщевика в московской области цена

Не у нас

день назад

Специалисты рассказали, стоит ли сейчас покупать машину

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

легкая атлетика занятия в москве в Москве

Не у нас

9 часов назад

ВОЗ: вспышки кори, лихорадки и менингита угрожают миллионам людей

Новости Казани

день назад

На трассе Казань — Оренбург Ferrari устроил массовое ДТП

Новости Татарстана

6 часов назад

Экс-судья Верховного суда Татарстана оказался налоговым резидентом Казахстана

Новости Казани

8 часов назад

В Казани мужчина насмерть избил соседа за замечание у подъезда

Не у нас

8 часов назад

Ученые из России создали аналог лекарства от 11 видов рака
Новости Татарстана
2 часа назад

Минфин РФ может списать 44,5 миллиарда рублей госдолга Татарстана

Татарстан может избавиться от значительной част...

Не у нас

час назад

Мошенники атакуют через фотоархивы: Wildberries и Russ остановили кражу 15 млн рублей

Интересное в Казани

55 минут назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри

Не у нас

2 часа назад

Ученые назвали 5 тайн Земли, которые до сих пор не разгаданы людьми

Не у нас

2 часа назад

Врачи спасли беременную женщину с редкой сердечной патологией
В Казани установили предельные сроки отключения...
Новости Казани
8 часов назад

В Казани установили предельные сроки отключения света, воды и отопления при авариях

Новости Казани

2 часа назад

В Казани побит температурный рекорд 1975 года

Новости Казани

2 часа назад

Новый троллейбусный маршрут №11 запустят в Казани с 1 мая

Новости Казани

2 часа назад

Фестиваль медиаарта Intervals проходит в Нижнем Новгороде
Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить де...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить день рождения в Казани, чтобы было вау