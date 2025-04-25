Хитрые хозяйки сыплют соль на фольгу и бед не знают: вот зачем это нужно — 2 полезных совета

Опытная хозяйка Марина Жукова поделилась простым, но гениальным способом, как без лишних усилий справиться с пригоревшей посудой и ржавыми инструментами.

Всё, что нужно — обычная соль и алюминиевая фольга.

Проблема №1: пригоревшая посуда

Не нужно тереть кастрюли и сковородки часами!

Вот как справиться за минуты:

Что нужно:

Плотный шарик из фольги

Горсть соли или соды

Как сделать:

Сделайте из фольги плотный комок — он заменит металлическую губку

Посыпьте загрязнённые участки солью

Аккуратно потрите — нагар и жир отойдут без химии и усилий

Фольга действует как щётка, а соль — как мягкий абразив.

Проблема №2: ржавые ножи и садовый инвентарь

Соль и фольга спасают и в этом случае!

Что нужно:

Кусок фольги

Немного воды

Чайная ложка соли

Как использовать:

Намочите фольгу

Обмакните в соль

Энергично потрите ржавчину — она исчезнет, не повреждая металл

Результат — ножи, ножницы и инструменты снова блестят, как новые.

Почему это работает?

Фольга — мягкий, но эффективный абразив

Соль — впитывает грязь, окислы и жир

Вместе они дают мощный, но бережный эффект

Итог: простой способ — большой эффект

Не нужны дорогие чистящие средства и сильная химия.

Всего две вещи из кухни — и вы решаете две частые проблемы в доме. Попробуйте этот лайфхак уже сегодня, сообщает usolie.