Хитрые хозяйки насыпают соль на фольгу и бед не знают: вот зачем это нужно — 2 полезных совета

Опытная хозяйка Марина Жукова рассказала, как без лишних усилий справиться с двумя распространёнными проблемами в доме — пригоревшей посудой и ржавыми инструментами.

Всё, что вам понадобится, — это обычная соль и алюминиевая фольга.

Проблема №1: пригоревшая посуда

Не нужно тереть кастрюли и сковородки часами! Решение занимает всего несколько минут.

Что нужно:

Плотный шарик из алюминиевой фольги

Горсть соли или пищевой соды

Как сделать:

Скатайте плотный комок из фольги — он заменит металлическую губку.

Посыпьте загрязнённые участки посуды солью.

Аккуратно потрите фольгой — нагар и жир отойдут без особых усилий.

Почему работает:

Фольга действует как щётка, а соль выполняет роль мягкого абразива, эффективно снимая загрязнения, но не повреждая поверхность посуды.

Проблема №2: ржавые ножи и садовый инвентарь

Соль и фольга также отлично помогают бороться с ржавчиной.

Что нужно:

Кусок фольги

Немного воды

Чайная ложка соли

Как использовать:

Намочите фольгу в воде.

Обмакните её в соль.

Энергично потрите ржавчину — она исчезнет, оставляя металл чистым и блестящим.

Почему это работает:

Фольга — мягкий, но эффективный абразив, а соль впитывает загрязнения и окислы, усиливая чистящий эффект.

Итог: простой способ — большой эффект

Не нужно тратиться на дорогие чистящие средства и использовать агрессивную химию. Всего две простые вещи из кухни — и две частые бытовые проблемы решаются быстро, безопасно и эффективно. Попробуйте этот лайфхак уже сегодня и убедитесь сами!