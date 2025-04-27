Хитрые хозяйки бросают соль на фольгу и бед не знают: вот зачем это нужно — 2 полезных совета

Опытная домохозяйка Марина Жукова рассказала о простом приёме, который поможет быстро решить сразу две частые бытовые проблемы.

Как использовать соль и фольгу для чистоты

Комбинация обычной кухонной соли и алюминиевой фольги — настоящий универсальный помощник в доме. Этот способ показывает отличные результаты без лишних усилий.

Удаление нагара с посуды

Чтобы избавиться от пригоревшего жира и нагара:

Сформируйте из фольги плотный шарик — он заменит жёсткую губку;

Посыпьте загрязнённые участки солью или содой;

Аккуратно потрите шариком из фольги.

Жир начнёт растворяться почти сразу, а посуду удастся очистить без изнурительной работы.

Борьба с ржавчиной на инструментах

Чтобы вернуть ножам, ножницам и садовому инвентарю блеск:

Намочите кусочек фольги водой;

Обильно посыпьте его солью;

Тщательно потрите места с ржавчиной.

Фольга действует мягко, удаляя налёт, но не повреждая металл. После такой обработки инструменты выглядят как новые и снова готовы к работе, пишет krasnoyarskmedia.ru.