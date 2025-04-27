Хитрые хозяйки бросают соль на фольгу и бед не знают: вот зачем это нужно — 2 полезных совета
pulse19.ru
Опытная домохозяйка Марина Жукова рассказала о простом приёме, который поможет быстро решить сразу две частые бытовые проблемы.
Как использовать соль и фольгу для чистоты
Комбинация обычной кухонной соли и алюминиевой фольги — настоящий универсальный помощник в доме. Этот способ показывает отличные результаты без лишних усилий.
Удаление нагара с посуды
Чтобы избавиться от пригоревшего жира и нагара:
Сформируйте из фольги плотный шарик — он заменит жёсткую губку;
Посыпьте загрязнённые участки солью или содой;
Аккуратно потрите шариком из фольги.
Жир начнёт растворяться почти сразу, а посуду удастся очистить без изнурительной работы.
Борьба с ржавчиной на инструментах
Чтобы вернуть ножам, ножницам и садовому инвентарю блеск:
Намочите кусочек фольги водой;
Обильно посыпьте его солью;
Тщательно потрите места с ржавчиной.
Фольга действует мягко, удаляя налёт, но не повреждая металл. После такой обработки инструменты выглядят как новые и снова готовы к работе, пишет krasnoyarskmedia.ru.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец