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Хитрые хозяйки бросают соль на фольгу и бед не знают: вот зачем это нужно — 2 полезных совета

Опытная домохозяйка Марина Жукова рассказала о ...

pulse19.ru

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Опытная домохозяйка Марина Жукова рассказала о простом приёме, который поможет быстро решить сразу две частые бытовые проблемы.

Как использовать соль и фольгу для чистоты

Комбинация обычной кухонной соли и алюминиевой фольги — настоящий универсальный помощник в доме. Этот способ показывает отличные результаты без лишних усилий.

Удаление нагара с посуды

Чтобы избавиться от пригоревшего жира и нагара:

  • Сформируйте из фольги плотный шарик — он заменит жёсткую губку;

  • Посыпьте загрязнённые участки солью или содой;

  • Аккуратно потрите шариком из фольги.

Жир начнёт растворяться почти сразу, а посуду удастся очистить без изнурительной работы.

Борьба с ржавчиной на инструментах

Чтобы вернуть ножам, ножницам и садовому инвентарю блеск:

  • Намочите кусочек фольги водой;

  • Обильно посыпьте его солью;

  • Тщательно потрите места с ржавчиной.

Фольга действует мягко, удаляя налёт, но не повреждая металл. После такой обработки инструменты выглядят как новые и снова готовы к работе, пишет krasnoyarskmedia.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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