Химикаты в прошлом: найдено средство, которое спасет от тараканов — больше ни один прусак не выживет
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Тараканы — это не только неприятные, но и опасные домашние вредители. Они легко проникают в квартиры через вентиляцию, коридоры или даже на вещах — сумках и чемоданах.
Эти насекомые портят продукты, одежду и могут переносить болезнетворные бактерии, вызывая риск для здоровья человека.
Приманка из борной кислоты: быстро, просто и безопасно
Борная кислота — одно из самых эффективных и доступных средств против тараканов. При этом она безопасна для человека и домашних животных, если соблюдать дозировку.
Как приготовить приманку:
Смешайте в равных частях:
- борную кислоту,
- пшеничную муку,
- сахар.
Добавьте немного растительного масла — чтобы смесь стала пластичной.
Сформируйте небольшие шарики из «теста».
Разложите их:
- под плитой,
- за раковиной,
- за холодильником,
- под шкафами и в других укромных местах.
Важно: обновляйте приманки каждые 2 недели — так они будут действовать постоянно.
Альтернативный способ
Можно просто рассыпать борную кислоту в порошке:
- у плинтусов,
- возле раковин и унитаза,
- в ванной и на кухне.
Как предотвратить появление тараканов
- Следите за чистотой на кухне — не оставляйте крошки и открытые продукты.
- Своевременно выносите мусор.
- Заделывайте щели и отверстия, чтобы ограничить тараканам путь в дом, сообщает progorod35.
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