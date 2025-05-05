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Химикаты в прошлом: найдено средство, которое спасет от тараканов — больше ни один прусак не выживет

Борьба с тараканами в доме может быть быстрой и...

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Тараканы — это не только неприятные, но и опасные домашние вредители. Они легко проникают в квартиры через вентиляцию, коридоры или даже на вещах — сумках и чемоданах.

Эти насекомые портят продукты, одежду и могут переносить болезнетворные бактерии, вызывая риск для здоровья человека.

Приманка из борной кислоты: быстро, просто и безопасно

Борная кислота — одно из самых эффективных и доступных средств против тараканов. При этом она безопасна для человека и домашних животных, если соблюдать дозировку.

Как приготовить приманку:

Смешайте в равных частях:

  • борную кислоту,
  • пшеничную муку,
  • сахар.

Добавьте немного растительного масла — чтобы смесь стала пластичной.

Сформируйте небольшие шарики из «теста».

Разложите их:

  • под плитой,
  • за раковиной,
  • за холодильником,
  • под шкафами и в других укромных местах.

Важно: обновляйте приманки каждые 2 недели — так они будут действовать постоянно.

Альтернативный способ

Можно просто рассыпать борную кислоту в порошке:

  • у плинтусов,
  • возле раковин и унитаза,
  • в ванной и на кухне.

Как предотвратить появление тараканов

  • Следите за чистотой на кухне — не оставляйте крошки и открытые продукты.
  • Своевременно выносите мусор.
  • Заделывайте щели и отверстия, чтобы ограничить тараканам путь в дом, сообщает progorod35.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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