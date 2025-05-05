Химикаты в прошлом: найдено средство, которое спасет от тараканов — больше ни один прусак не выживет

Тараканы — это не только неприятные, но и опасные домашние вредители. Они легко проникают в квартиры через вентиляцию, коридоры или даже на вещах — сумках и чемоданах.

Эти насекомые портят продукты, одежду и могут переносить болезнетворные бактерии, вызывая риск для здоровья человека.

Приманка из борной кислоты: быстро, просто и безопасно

Борная кислота — одно из самых эффективных и доступных средств против тараканов. При этом она безопасна для человека и домашних животных, если соблюдать дозировку.

Как приготовить приманку:

Смешайте в равных частях:

борную кислоту,

пшеничную муку,

сахар.

Добавьте немного растительного масла — чтобы смесь стала пластичной.

Сформируйте небольшие шарики из «теста».

Разложите их:

под плитой,

за раковиной,

за холодильником,

под шкафами и в других укромных местах.

Важно: обновляйте приманки каждые 2 недели — так они будут действовать постоянно.

Альтернативный способ

Можно просто рассыпать борную кислоту в порошке:

у плинтусов,

возле раковин и унитаза,

в ванной и на кухне.

Как предотвратить появление тараканов