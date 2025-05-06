Химикаты в прошлом: найдено идеальное средство, которое спасет от тараканов — больше ни один прусак не выживет
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Почему тараканы опасны
Тараканы — это не просто неприятные соседи. Они:
- Переносят болезнетворные бактерии
- Заражают продукты и поверхности
- Могут проникать в дом через вентиляцию, чемоданы, сумки и даже соседние квартиры
- Портят еду и одежду
Приманка из борной кислоты: быстро и эффективно
Плюсы метода:
- Борная кислота недорогая и доступная
- Безопасна для людей и животных при правильном применении
Как приготовить приманку:
Смешайте в равных частях:
- борную кислоту,
- пшеничную муку,
- сахар
Добавьте немного растительного масла — до пластичной консистенции
Скатайте маленькие шарики
Разложите их:
- под плитой,
- за раковиной,
- за холодильником,
- под шкафами и у плинтусов
Важно: обновляйте приманки каждые 2 недели для постоянного эффекта.
Альтернатива: борная кислота в чистом виде
Можно просто рассыпать порошок:
- у плинтусов,
- под раковиной и унитазом,
- в кухне и ванной
Как не допустить повторного появления тараканов
- Держите кухню чистой: не оставляйте крошки и остатки пищи
- Регулярно выносите мусор
- Заделывайте щели и вентиляционные отверстия
- Используйте антисетку на вентиляционные решётки
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