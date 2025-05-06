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Химикаты в прошлом: найдено идеальное средство, которое спасет от тараканов — больше ни один прусак не выживет

Эффективный и безопасный способ борьбы с тарака...

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Почему тараканы опасны

Тараканы — это не просто неприятные соседи. Они:

  • Переносят болезнетворные бактерии
  • Заражают продукты и поверхности
  • Могут проникать в дом через вентиляцию, чемоданы, сумки и даже соседние квартиры
  • Портят еду и одежду

Приманка из борной кислоты: быстро и эффективно

Плюсы метода:

  • Борная кислота недорогая и доступная
  • Безопасна для людей и животных при правильном применении

Как приготовить приманку:

Смешайте в равных частях:

  • борную кислоту,
  • пшеничную муку,
  • сахар

Добавьте немного растительного масла — до пластичной консистенции

Скатайте маленькие шарики

Разложите их:

  • под плитой,
  • за раковиной,
  • за холодильником,
  • под шкафами и у плинтусов

Важно: обновляйте приманки каждые 2 недели для постоянного эффекта.

Альтернатива: борная кислота в чистом виде

Можно просто рассыпать порошок:

  • у плинтусов,
  • под раковиной и унитазом,
  • в кухне и ванной

Как не допустить повторного появления тараканов

  • Держите кухню чистой: не оставляйте крошки и остатки пищи
  • Регулярно выносите мусор
  • Заделывайте щели и вентиляционные отверстия
  • Используйте антисетку на вентиляционные решётки

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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