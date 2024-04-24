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Хакеры чаще всего выбирали для DDoS-атак компании Поволжья

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МТС RED, дочерняя компания экосистемы МТС по кибербезопасности, отразила свыше 6200 DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков в первом квартале 2024 года. Это в полтора раза больше, чем за все второе полугодие 2023 года. Свыше трети кибератак пришлось на компании Поволжья.

Регионом-лидером по числу атак в первом квартале 2024 года стало Поволжье: 38,5% всех нападений было реализовано на сайты расположенных здесь организаций. Второе место занял Центральный федеральный округ – 27,8% инцидентов. Замыкает тройку Сибирь – 12,5% атак. Реже всего хакеры атаковали сайты организаций Северного Кавказа (0,2% инцидентов).

Самой распространенной мишенью для DDoS-атак в первом квартале 2024 года стали ИТ-компании и телеком – на них пришлось 39,5% всех отраженных атак. На втором месте оказался госсектор (29,9% атак), на третьем – промышленные предприятия (9,3% атак). Реже всего (лишь в 1,7% случаев) злоумышленники пытались атаковать ресурсы финансовых организаций.

Наибольшее количество DDoS-атак на сайты компаний злоумышленники реализовали в марте – на этот месяц пришлось 43% инцидентов. Также в марте была совершена самая продолжительная DDoS-атака, длившаяся свыше 21 часа.

Кроме того, в первом квартале 2024 года был побит рекорд мощности среди всех ранее отраженных специалистами МТС RED атак на веб-ресурсы заказчиков. Самая интенсивная атака составила 207 Гигабит в секунду, что в два раза превышает интенсивность предыдущего мощнейшего инцидента, зарегистрированного в декабре 2023 года. Объектом рекордной атаки стала компания Центрального федерального округа.

«В последнее время мы отмечаем рост не только длительности и интенсивности DDoS-атак, но и технической подкованности их организаторов. Например, при проведении самой мощной мартовской атаки злоумышленники целились не в произвольные серверы компании, а именно в роутер, чтобы отрезать доступ в интернет сразу для максимального числа ресурсов. Поэтому надежная защита от DDoS-атак уже является гигиеническим минимумом защиты для компании любого масштаба», – подчеркнул руководитель центра сервисов кибербезопасности МТС RED Андрей Дугин.

DDoS-атаки или атаки на отказ в обслуживании направлены на то, чтобы сделать сайт или инфраструктуру компании недоступными для пользователей. Это может привести к финансовым потерям от простоя бизнеса и долгосрочному оттоку клиентов, а также к ущербу репутации компании.

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