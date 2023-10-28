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Гурулеву можно: в Госдуме прокомментировали заявление генерал-лейтенанта об уничтожении 20% россиян

Гурулеву можно: в Госдуме прокомментировали заявление генерал-лейтенанта об уничтожении 20% россиян

Фото: социальные сети

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Глава комиссии по этике Госдумы Валентина Терешкова отметила, что в предложении депутата Андрея Гурулева "ликвидировать" тех, кто Путина в России не поддерживает, не является призывом уничтожить 20% россиян, это просто такая "фигура речи", пишет RTVI.

Также она отметила, что предложение Гурулева - просто его личная позиция, которая, как известно, является "неотъемлемым правом".

"Выражение своего мнения и личной позиции по отдельным вопросам общественно-политической и социально-экономической жизни государства является неотъемлемым правом депутата Госдумы", — сказано в документе.

Заявление Гурулева наделало много шума, он в эфире центрального канала заявил, что 80% россиян поддерживают президента, а остальные - "гниль", которая "должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена".

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