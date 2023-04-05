В Госдуму наконец внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая

Гуляй, страна: в Госдуму внесли законопроект о введении длинных майских выходных с 1 по 9 мая
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В Государственную думу РФ внесен наконец законопроект, которого ждут многие россияне: о длинных майских выходных. Об этом ТАСС проинформировал вице-спикер ГД Владислав Даванков.
Как отметил Даванков, проект закона подготовила партия "Новые люди". Он подразумевает перенос на май части новогодних выходных.
По словам депутата, проект закона рассмотрят как можно быстрее, и если это случится, то уже в этом году выходные будут длиться с 29 апреля по 9 мая.
"А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские — без перерывов, с 1 по 9 мая", — объяснил он.
Политик считает, что в мае россияне должны отдыхать больше, поскольку это даем многим возможность заняться дачей, хозяйством, выездами с семьей на природу.
"Мы считаем, что так должны отдыхать люди по всей стране", - отметил он.