Группа ВТБ составила рейтинг самых электромобильных регионов страны
Фото: пресс-служба ПАО ВТБ
Эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог» проанализировали данные регистраций новых машин в ГИБДД и определили регионы с наибольшей долей электромобилей. Лидерами по числу продаж электрокаров на тысячу жителей стали Москва и Калининградская область.
В абсолютном выражении первое место по продажам электрокаров* тоже занимает столица. По итогам семи месяцев 2024 года в Москве было зарегистрировано более 4,6 тысячи новых машин с электродвигателем. На втором месте с заметным отрывом от лидера - Московская область (867 ед.). Третий результат демонстрирует Санкт-Петербург, жители которого приобрели за январь-июль 707 электромобилей. Топ-5 самых крупных рынков сбыта новых «электричек» дополняют Краснодарский край (705 авто) и Калининградская область (391 ед.).
В целом по России продажи новых электромобилей по итогам семи месяцев составили более 11,7 тысяч штук, что более чем вдвое превышает прошлогодний результат.
Лидерскую позицию в сегменте занимает Zeekr — бренд, который официально не представлен на нашем рынке и поставляется по каналам параллельного импорта. За январь-июль россияне приобрели около 5 тысяч электромобилей Zeekr против 448 ед. за аналогичный период прошлого года. Второе место у российского бренда Evolute, показавшего небольшой спад продаж к 2023 году - с 1034 до 883 штук соответственно. Третью позицию занимает Volkswagen (860 автомобилей, годом ранее — 1116 машин). Четвертым стал «Москвич», показавший рост год к году с 176 до 789 ед. Замыкает топ-5 марок рынка «электричек» американский бренд Tesla: за семь месяцев 2024 года продано 534 новых «Теслы» против 760, реализованных годом ранее.
«Модельный ряд электрокаров расширяется, государство стимулирует интерес к такому транспорту, поэтому, конечно, спрос россиян на «электрички» растет. Если смотреть на брендовый состав, можно сделать вывод, что этот сегмент рынка пополняется за счет параллельного импорта. В первой десятке большую представленность имеют китайские автопроизводители: 4 бренда из 10 — это марки из КНР. На долю российских электрокаров приходится 14% от всех проданных за семь месяцев «электричек», - прокомментировал вице-президент, начальник партнерских продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.
Он добавил, что в условиях повышенного спроса россиян на электротранспорт задача участников рынка быть не только проводниками инициатив государства, но и усиливать их собственными проектами. Например, ВТБ предлагает клиентам сниженную ставку по автокредитам при покупке электрокаров. Данное предложение доступно в том числе клиентам интегрируемого банка «Открытие». Для заемщиков, планирующих приобрести машину, это предложение является дополнительным стимулом сделать выбор в пользу электрического транспорта.
«Несмотря на заметный рост продаж электромобилей, такие машины все еще занимают небольшую долю в объеме всего авторынка, — прокомментировала исполнительный директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова. — По итогам семи месяцев 2024 года доля электрокаров составила 1,4% от всех продаж новых авто в России. Эта доля немного выросла относительно аналогичного периода прошлого года, когда она составляла 1,1% от всех проданных авто».
*при подготовке рейтинга рассматривались только электрокары, гибридные авто не учитывались.
Справочно:
Топ-15 регионов по объему продаж электромобилей по итогам 7 месяцев 2024 г.
Город
Количество электрокаров
Население, млн
Продажи на 1 тыс. человек
Москва
4642
13 104 177
0,4
Московская область
867
8 591 736
0,1
Санкт-Петербург
707
5 600 044
0,1
Краснодарский край
705
5 648 235
0,1
Калининградская область
391
1 002 187
0,4
Республика Татарстан
275
4 001 625
0,1
Республика Крым
265
1 916 805
0,1
Ростовская область
246
4 164 547
0,1
Челябинская область
236
3 407 145
0,1
Свердловская область
218
4 239 161
0,1
Пермский край
164
2 556 852
0,1
Самарская область
142
3 142 683
0,0
Удмуртская Республика
134
1 442 251
0,1
Нижегородская область
133
3 081 817
0,0
Ставропольский край
123
2 886 108
0,0
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