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Группа ПСБ запускает собственного оператора мобильной связи на сети Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, и Группа ПСБ договорились о запуске мобильного виртуального оператора (MVNO) под брендом «Мой оператор».

Фото: пресс-служба Tele2

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Tele2, российский оператор мобильной связи, и Группа ПСБ договорились о запуске мобильного виртуального оператора (MVNO) под брендом «Мой оператор». Проект войдет в число небанковских сервисов группы и начнет работу на сети Tele2 до конца 2024 года.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор Tele2 Антон Годовиков и Алексей Назаров, вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ.

В рамках сотрудничества стороны разработают правила и принципы взаимодействия при продвижении услуг нового MVNO-проекта. Tele2 предоставит свою инфраструктуру для развития «Моего оператора» и поделится экспертизой по запуску уникальных и технически сложных продуктов, ставших дифференциатором компании на рынке связи.

Одна из основных целей создания виртуального оператора «Мой оператор» – предоставление клиентам ПСБ выгодных продуктовых предложений и скидок на сотовую связь.

Антон Годовиков, генеральный директор Tele2:
«Крупные банки заняты развитием собственных экосистем, а мобильная связь становится связующим звеном между ее элементами и проявлением заботы о клиенте. С запуском своего оператора банки получают возможность увеличить сроки активности клиента в экосистеме в 4-5 раз. Банки наиболее успешны в развитии своих проектов, поскольку обладают глубоким знанием аудитории и удерживают ее лояльность за счет комплексного предложения разнообразных сервисов с выгодой для клиента. Мы рады, что интересный и перспективный проект «Мой оператор» ПСБ запускает именно в партнерстве с Tele2. Мы как оператор можем предложить не только развитую инфраструктуру, но и поделиться своими ноу-хау в запуске по-настоящему революционных для рынка решений. Кроме того, благодаря своей MVNE-платформе Tele2 поставила создание виртуальных операторов на поток, а потому запускает проекты максимально быстро и с минимальными затратами для партнера».

Алексей Назаров, вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ:
«Мы стремимся внедрять для клиентов самые инновационные и перспективные решения, чтобы обеспечить высокий уровень сервисов, которые в конечном итоге определяют качество жизни людей. Этого же принципа мы придерживаемся в развитии линейки небанковских продуктов и услуг. Последние несколько лет рынок MVNO в России показывает уверенный рост как в динамике абонентской базы, так и с точки зрения прибыльности направления. Клиентская база виртуальных мобильных операторов в России ежегодно растет более чем в 2 раза, совокупная выручка банковских MVNO также выросла практически вдвое – до 15 млрд рублей. Все это говорит не только о востребованности продукта на рынке, но и высоком инвестиционном потенциале направления».

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