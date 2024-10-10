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Группа «Кино» для клиентов Сбера: банковская карта в виде кассеты, стикеры, ожившие картины, плейлист, мерч и многое другое

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Произошла одна из самых масштабных интеграций банковского бренда и культовой для многих поколений рок-группы

12 октября в Санкт-Петербурге в пространстве «Севкабель Порт» откроется выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда», созданная бюро Planet9. Это новая версия проекта, посвящённая лидеру группы «Кино», где Сбер является генеральным партнером.

В рамках коллаборации Сбер выпустил СберКарты в виде аудиокассеты, со звездой или солнцем со всеми любимой фразой из песен легендарного музыканта Виктора Цоя «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра».

Сделать предзаказ карты уже можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Ещё два эксклюзивных дизайна карт скоро будут дополнительно доступны на выставке-байопик «Виктор Цой. Легенда» в Санкт-Петербурге в пространстве «Севкабель Порт». С 12 по 21 октября эти СберКарты будут выдаваться бесплатно. По онлайн-заказам для всех клиентов по стране стоимость карты составит 500 рублей.

Скоро Сбер выпустит и платежные стикеры, в том числе с дизайном, в виде медиатора для гитары. Цена стикеров — 700 рублей, их также можно будет заказать в мобильном приложении банка.

Сбер представляет и другие предложения для поклонников и ценителей творчества Виктора. Это цифровые картины по мотивам его живописных произведений, но современные художники написали их в соавторстве с нейросетью Сбера Kandinsky. HiFi-стриминг Звук подготовил уникальный тематический раздел для любителей творчества группы «Кино», который будет в свободном доступе. Там появится эксклюзивный подкаст, плейлист с комментариями артистов, на которых повлияло творчество музыканта, аудиокнига с фактами о жизни Виктора и его биография.
Онлайн-кинотеатр Okko погрузит в экстерьеры фильмов с Цоем — поможет технология захвата лица. Более того, в Okko уже появилась подборка фильмов с участием легенды и по мотивам его творчества.

Фанаты Виктора Цоя могут приобрести эксклюзивную колонку SberBoom Mini 2 в стилистике альбома с легендарным треком «Звезда по имени солнце», а на Мегамаркете можно купить эксклюзивный мерч экспозиции. В программе самой выставки — розыгрыш монеты с Цоем и арт-инсталляция, вдохновлённая треком артиста «Алюминиевые огурцы» и выполненная из умных колонок Sber.
Экспозиция выставки занимает почти 3 тыс. квадратных метров: в 13 залах разместились личные вещи музыканта, редкие документы, гитары, костюмы, картины и видеозаписи из семейного архива. Билеты на выставку Цоя в Санкт-Петербурге — уже на Афише Daily (до 11 октября включительно — по особой цене).

Экспозиция продлится до 10 марта 2025 года.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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