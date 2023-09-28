Грозит тюрьма: за сбор грибов можно сесть за решетку

С 12 октября в законную силу вступят поправки, внесенные весной в Уголовный кодекс РФ относительно ужесточения ответственности за сбор красноркнижных грибов и растений. Максимальное наказание за это преступление составит до 9 лет колонии.

Наказание регламентировано статьей 260.1 УК РФ. Виновный может как отправиться в тюрьму, так и выплатить штраф в размере до трех миллионов рублей.

Верховному суду РФ еще предстоит дать разъяснения относительно применения статьи. Юристы считают, что грибник-пенсионер, срезавший краснокнижный гриб по невнимательности или незнанию, вряд ли будет судим по этой статье, поскольку он не причинил большого имущественного вреда.