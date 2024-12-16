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Громкое заявление Пескова: стало известно, когда мы увидим конец СВО

Конец специальной военной операции (СВО) на Укр...

объясняем.рф

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Конец специальной военной операции (СВО) на Украине, определится достижением целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, подтвердил официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков. По его словам, завершение конфликта возможно и через дипломатические усилия.

Песков уточнил, что окончание операции будет возможно лишь при условии, что все поставленные задачи будут выполнены. Эти задачи могут быть реализованы как в результате непосредственных военных действий, так и в ходе переговоров, которые, как подчеркнул представитель Кремля, могли бы стать альтернативой продолжающемуся конфликту.

Ситуация осложняется тем, что украинская сторона, по словам Пескова, отказывается от ведения переговоров, что мотивирует Москву продолжать действия до достижения всех стратегических целей. В это же время, президент Украины Владимир Зеленский во время своих переговоров в Париже с избранным президентом США Дональдом Трампом выразил уверенность, что вступление Украины в НАТО могло бы стать ключом к разрешению конфликта, пишет news.ru.

Зеленский также настаивает на начале переговоров с Россией только с позиции силы, подчеркивая необходимость западной военной поддержки на украинской территории. В свою очередь, бывший советник офиса президента Украины, Алексей Арестович, предположил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто уже в январе, указывая на возможное давление со стороны избранного президента США на обе стороны конфликта.

Эти сложные и многогранные переговоры и политические маневры подчеркивают глубокую взаимосвязь между военной стратегией и международной дипломатией, каждая из которых играет ключевую роль в развитии и возможном разрешении украинского кризиса.

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