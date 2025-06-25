Гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого в конце июня ждёт страшная участь
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Рыбам предсказали проблемы со здоровьем в конце июня: что советует астролог
Астролог Тамара Глоба предупреждает: конец июня будет непростым для представителей знака Рыб. В первую очередь возможны проблемы со здоровьем, которые затмят другие жизненные сферы. Но главное — не паниковать.
Что может произойти:
- Снижение энергии и физическая уязвимость. Рыбы могут почувствовать усталость, апатию и недомогание.
- Эмоциональная нестабильность. Проблемы со здоровьем отразятся и на общем настроении.
- Финансовые риски. В этот период возможны неудачные сделки и обманы со стороны близких.
Что делать:
- Сохранять спокойствие. Самообладание поможет пережить непростой период без лишнего стресса.
- Заняться творчеством. Хобби, работа с детьми и творческие проекты помогут переключиться.
- Проверять финансы. Избегайте сомнительных вложений и тщательно анализируйте предложения.
Когда ждать изменений:
Наиболее значимые события могут произойти в третьей декаде июня. Интуиция Рыб поможет избежать ловушек — главное, прислушиваться к себе.
Конец июня может стать проверкой для Рыб. Но с вниманием к здоровью, поддержкой близких и акцентом на саморазвитие этот период можно пройти с минимальными потерями.
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