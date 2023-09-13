Греф заявил, что разумная политика в налогообложении будет превалировать в России

Герман Греф считает, что разумная политика в налогообложении будет превалировать в России. Об этом глава Сбербанка заявил в интервью в рамках Восточного экономического форума.

«Разовый налог он сразу же обсуждался правительством как разовый и возможно дальнейшее повышение налогов, но этого налога точно не будет. Я думаю, правительство всегда будет искать компромисс между необходимостью выполнения фискальной функции бюджета и сохранением экономического роста, поэтому мы думаем, что все-таки эта такая разумная политика в сфере налогообложения она будет превалировать», - сказал он.

Также Герман Греф назвал 2023 год успешным для российских банков.

«Я думаю, этот год будет успешным для банковского сектора. Может быть, нормализованная прибыль годовая будет в будущем несколько меньше, чем в этом году, но в целом, я думаю, это очень удачный год», – отметил он в эфире программы «Вести».

Российские банки в январе-июле заработали чистую прибыль в 2 триллиона рублей. Рекордный показатель был зафиксирован в 2021 году, когда сектор заработал 2,4 триллиона рублей. ЦБ ждет, что в этом году рекорд будет превышен.