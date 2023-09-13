Новости России
· Служба новостей

Греф заявил, что разумная политика в налогообложении будет превалировать в России

Подписаться в Telegram

Герман Греф считает, что разумная политика в налогообложении будет превалировать в России. Об этом глава Сбербанка заявил в интервью в рамках Восточного экономического форума.

«Разовый налог он сразу же обсуждался правительством как разовый и возможно дальнейшее повышение налогов, но этого налога точно не будет. Я думаю, правительство всегда будет искать компромисс между необходимостью выполнения фискальной функции бюджета и сохранением экономического роста, поэтому мы думаем, что все-таки эта такая разумная политика в сфере налогообложения она будет превалировать», - сказал он.

Также Герман Греф назвал 2023 год успешным для российских банков.

«Я думаю, этот год будет успешным для банковского сектора. Может быть, нормализованная прибыль годовая будет в будущем несколько меньше, чем в этом году, но в целом, я думаю, это очень удачный год», – отметил он в эфире программы «Вести».

Российские банки в январе-июле заработали чистую прибыль в 2 триллиона рублей. Рекордный показатель был зафиксирован в 2021 году, когда сектор заработал 2,4 триллиона рублей. ЦБ ждет, что в этом году рекорд будет превышен.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Топливный апокалипсис в Татарстане: дизель вырос в цене до 75 рублей и это не предел

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

организация по удалению борщевика московская область

Новости Татарстана

день назад

«В декабре будет климатический кошмар»: синоптики сказали, как начнется зима

Новости Казани

4 часа назад

«"Ак Барс" - хорошая команда»: Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру Александра Радулова с «Динамо»

эстрадный вокал в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Увеличился план по числу жителей: появится город-спутник между Казанью и Зеленодольском

Новости Татарстана

день назад

Идолы и герои мифологии: имам рассказал, какие имена в Исламе не приветствуются

Новости Казани

20 часов назад

Готовы платить 200, 120 и 110 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Казани

Новости Казани

5 часов назад

«Не было ничего лучше»: сериал об истории казанских группировок стал самым ожидаемым
Новости Казани
2 дня назад

Рядом построят три «элитки»: в Казани участок возле Лядского сада готовится к жилой застройке

Рядом построят три «элитки»: в Казани участок возле Лядского сада готовится к жилой застройке

Важное в РТ

6 минут назад

«Чаша» стала самой популярной достопримечательностью Татарстана этим летом

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?

Новости Татарстана

час назад

Поверьте, это Нижнекамск!: Муллин показал обновленных дороги в городе с высоты птичьего полета

Новости Татарстана

2 часа назад

Небо озарилось разными цветами: жители Татарстана заметили северное сияние над селом Азеево
Улетела в Европу и начала новую жизнь: в РТ приставы за год взыскали больше 700 млн долгов по алиментам
Новости Татарстана
51 минуту назад

Улетела в Европу и начала новую жизнь: в РТ приставы за год взыскали больше 700 млн долгов по алиментам

Новости Казани

2 часа назад

Забирала себе процент от сумму: в Казани задержали девушку-курьера, работавшую на мошенников

Новости Казани

2 часа назад

Откроют площадки по Just Dance: в Казани пройдет фиджитал-турнир «Игры Первых»

Важное в РТ

3 часа назад

Эксперт: использование звонков для входа на сайты и в приложения угрожает безопасности россиян
Редакция рекомендует: бесплатное посещение и денежный приз на игровой баланс компьютерного клуба Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

Редакция рекомендует: бесплатное посещение и денежный приз на игровой баланс компьютерного клуба Казани