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Греф назвал важнейшую задачу ИИ в медицине

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Греф: Важнейшая задача ИИ в медицине — помогать врачам минимизировать риски.

Глава Сбера Герман Греф в документальном фильме, созданном специально к годовому Общему собранию акционеров (ГОСА), рассказал, как жителям страны помогает внедрения искусственного интеллекта в здравоохранении и развитии телемедицины.

В этом году Сбер впервые подвел итоги в формате оригинального документального фильма о людях, которые меняют мир вместе со Сбером. В декабре 2023 года Сбер представил новую трехлетнюю стратегию, в основе которой человекоцентричная модель бизнеса. В фильме показано 8 мини-новелл, которые как раз повествуют о том, как Сбер и сервисы, входящие в его экосистему, помогают жителям России. Одной из тем, затронутых в фильме, стала тем здоровья, которая актуальна для каждого человека.

«Когда мы здоровы, когда у нас достаточно энергии, нам по силам все. Мы хотим, чтобы люди из любой точки России могли получить своевременную и качественную врачебную помощь», — сказал глава Сбера.

Врач Игорь Алентов, который пришел на работу в «СберЗдоровье» после 10 лет работы врачом на селе, рассказал, что было страшно начинать «лечить на расстоянии».

«У «СберЗдоровья» очень сильная часть — это именно обучение. И это обучение касается как так называемых софт-скиллов, так и хард-скиллов. Телемедицина — это еще и коммуникация между врачами. Активные такие врачебные чаты, где мы проводим консилиумы», - рассказал Игорь в документальном фильме.

Проекты по мониторингу сахарного диабета реализуются уже более, чем в 60 регионах России. Технология показала хорошие результаты в превентивной работе с этими заболеваниями и предупреждении опасных для пациента ситуаций.

Сбер разработал для здравоохранения AI-сервисы для расшифровки медицинских изображений, таких как компьютерная томография, рентген, маммография, для помощи в диагностики, автоматического заполнения врачебной документации с помощью голоса, что позволяет существенно экономить время врачей, предупреждая их профессиональное выгорание.

«Уже видны контуры будущего, где искусственный интеллект сможет заменить много рутинных процессов и освободить много времени врачам для того, чтобы они могли работать больше с пациентами. Важнейшей нашей задачей является сокращение врачебных ошибок», — прокомментировал Герман Греф.

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