Гречка столкнется с участью сливочного масла: полный запрет на продажу с 11 января 2025

Беларусь официально объявила о запрете на продажу гречки высшего сорта под брендом «Фермер», произведенной российской компанией ООО «Дары полей» из Барнаула. Основанием для этого решения послужило несоответствие продукта техническим регламентам Таможенного союза, в частности, продолжительности варки.

Причина запрета: превышение времени варки

Как выявили проверки, гречка «Фермер» варится на четыре минуты более продолжительно, нежели тот стандарт, который был установлен. Это нарушение стало известно по стране и оно попало в реестр опасной продукции, ведь такая ситуация выбивается из принятых стандартов безопасности и маркировк

Контекст и последствия запрета

И важно отметить, что этот случай уже является не первым, когда белорусские регуляторы вводят ограничения на российские продовольственные товары по аналогичным причинам. В декабре 2023 года под запрет также попала продукция барнаульской компании. Такие меры отражают стремление Беларуси ужесточить контроль за качеством импортируемых продовольственных товаров и обеспечить соответствие всей продукции международным и национальным стандартам.

Воздействие на потребителей и производителей

Запрет на продажу гречки «Фермер» в Беларуси может повлиять на местный рынок продовольствия, где гречневая крупа традиционно популярна. Это также ставит под угрозу долю рынка для российского производителя и может спровоцировать пересмотр производственных стандартов для соответствия требованиям экспортных рынков.

Рекомендации для потребителей

Покупателям в Беларуси следует обратить внимание на маркировку и упаковку продуктов, чтобы убедиться в их соответствии установленным стандартам. Важно также следить за обновлениями от местных регуляторов и предпочитать продукты, прошедшие необходимые проверки и сертификацию.

Заключение

Введение этого запрета подчеркивает важность соблюдения международных и национальных стандартов в производстве продовольственных товаров. Это обеспечивает не только безопасность, но и высокое качество продукции, доступной на рынке.