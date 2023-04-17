Боец ЧВК "Вагнер" рассказал, как ВСУ от своего бессилия расстреляли двух мирных заложников в Артемовске

Украинские военные расстреляли мирных жителей в Артемовске. Ранее они взяли шестерых жителей города в заложники. По данным "Известий", боец ЧВК "Вагнер" рассказал, как все было дальше.

"Ночью к нам пришла женщина и рассказала, что через подъезд сидят заложники. Утром мы попытались их спасти, но двоих заложников украинские военнослужащие застрелили. Но остальных четверых мы спасли", — проинформировал штурмовик.

Ранее "вагнеровцы" уже сообщали о "грязных приемах", которые практикуют укровоины. От бессилия и страха они минируют и взрывают дома, если приходится отступать, захватывают заложников из числа мирного населения.