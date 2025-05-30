Грязнее только в самой канализации: три пляжа Краснодарского края, которые стоит обходить за километр
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Топ-3 пляжа Черного моря, которых стоит избегать этим летом — мнение опытной путешественницы
1. Центральный пляж Анапы — грязь и толпы
Мутная вода, в сезон покрыта зелёной тиной.
Часто появляется неприятный запах.
Медузы в июле-августе делают купание дискомфортным.
Переполненность и нехватка удобств.
Есть риск загрязнения нефтью после дождей или шторма.
2. Адлер — неуютно и многолюдно
Галечный берег требует специальной обуви.
Высокий риск подхватить ротавирус — пляж перегружен, экология страдает.
Постоянные очереди, шум и навязчивые продавцы.
Устаревший инвентарь и недостаточная чистота береговой линии.
3. Пляж «Кристалл» в Новороссийске — худшее место, по мнению туристки
Грязная вода, с запахом сточных вод.
Высокая вероятность инфекций, особенно у детей.
На берегу мусор, отсутствуют лежаки и зоны комфорта.
Местные избегают его — это тревожный сигнал для отдыхающих.
Где лучше отдыхать вместо этого
Людмила рекомендует обратить внимание на альтернативы:
- Джемете (Анапа) — чистое море, но галечный вход.
- Имеретинский курорт (Сочи) — современное оснащение и хорошая экология.
- Лазаревское — спокойная атмосфера, меньше туристов, тёплое море.
«Пляж «Кристалл» — худший вариант за всю мою практику», — подчёркивает Людмила.
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