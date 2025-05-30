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Грязнее только в самой канализации: три пляжа Краснодарского края, которые стоит обходить за километр

Планируете отпуск у Чёрного моря? Опытная путеш...

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Топ-3 пляжа Черного моря, которых стоит избегать этим летом — мнение опытной путешественницы

1. Центральный пляж Анапы — грязь и толпы

Мутная вода, в сезон покрыта зелёной тиной.

Часто появляется неприятный запах.

Медузы в июле-августе делают купание дискомфортным.

Переполненность и нехватка удобств.

Есть риск загрязнения нефтью после дождей или шторма.

2. Адлер — неуютно и многолюдно

Галечный берег требует специальной обуви.

Высокий риск подхватить ротавирус — пляж перегружен, экология страдает.

Постоянные очереди, шум и навязчивые продавцы.

Устаревший инвентарь и недостаточная чистота береговой линии.

3. Пляж «Кристалл» в Новороссийске — худшее место, по мнению туристки

Грязная вода, с запахом сточных вод.

Высокая вероятность инфекций, особенно у детей.

На берегу мусор, отсутствуют лежаки и зоны комфорта.

Местные избегают его — это тревожный сигнал для отдыхающих.

Где лучше отдыхать вместо этого

Людмила рекомендует обратить внимание на альтернативы:

  • Джемете (Анапа) — чистое море, но галечный вход.
  • Имеретинский курорт (Сочи) — современное оснащение и хорошая экология.
  • Лазаревское — спокойная атмосфера, меньше туристов, тёплое море.

«Пляж «Кристалл» — худший вариант за всю мою практику», — подчёркивает Людмила.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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