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Грязнее только в канализации: три пляжа Краснодарского края, которые стоит обходить за километр

Опытная туристка назвала три пляжа Черного моря...

vslantsah.ru

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Топ-3 пляжа Черного моря, которых стоит избегать этим летом — мнение опытной путешественницы

Лето близко, и многие планируют отдых у Черного моря. Опытная туристка Людмила Петрова предупреждает — эти пляжи лучше обходить стороной, чтобы не испортить отпуск.

1. Центральный пляж Анапы

Вода мутная, «цветёт» зелёной тиной, неприятный запах.

Медузы в июле-августе, купаться неудобно.

Переполненность, мало удобств, риск нефтяных загрязнений.

2. Адлер

Галечный берег неудобен без обуви.

Толпы и очереди, высокий риск ротавируса из-за плохой экологии.

Навязчивые продавцы, устаревший пляжный инвентарь.

3. Пляж «Кристалл» в Новороссийске

Грязная вода с запахом канализации и ливнёвок.

Опасность инфекций, мусор и отсутствие комфорта.

Лучшие альтернативы:

  • Джемете (Анапа) — чистый, но галечный пляж.
  • Имеретинка (Сочи) — хорошо оборудованные пляжи.
  • Лазаревское — меньше людей и спокойная атмосфера.

По мнению Людмилы, пляж «Кристалл» — худший вариант на всем побережье. Выбирайте другие места для комфортного отдыха.

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