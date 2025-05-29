Грязнее только в канализации: три пляжа Краснодарского края, которые стоит обходить за километр
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Топ-3 пляжа Черного моря, которых стоит избегать этим летом — мнение опытной путешественницы
Лето близко, и многие планируют отдых у Черного моря. Опытная туристка Людмила Петрова предупреждает — эти пляжи лучше обходить стороной, чтобы не испортить отпуск.
1. Центральный пляж Анапы
Вода мутная, «цветёт» зелёной тиной, неприятный запах.
Медузы в июле-августе, купаться неудобно.
Переполненность, мало удобств, риск нефтяных загрязнений.
2. Адлер
Галечный берег неудобен без обуви.
Толпы и очереди, высокий риск ротавируса из-за плохой экологии.
Навязчивые продавцы, устаревший пляжный инвентарь.
3. Пляж «Кристалл» в Новороссийске
Грязная вода с запахом канализации и ливнёвок.
Опасность инфекций, мусор и отсутствие комфорта.
Лучшие альтернативы:
- Джемете (Анапа) — чистый, но галечный пляж.
- Имеретинка (Сочи) — хорошо оборудованные пляжи.
- Лазаревское — меньше людей и спокойная атмосфера.
По мнению Людмилы, пляж «Кристалл» — худший вариант на всем побережье. Выбирайте другие места для комфортного отдыха.
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