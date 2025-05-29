Грязнее только в канализации: три пляжа Краснодарского края, которые стоит обходить за километр

Топ-3 пляжа Черного моря, которых стоит избегать этим летом — мнение опытной путешественницы

Лето близко, и многие планируют отдых у Черного моря. Опытная туристка Людмила Петрова предупреждает — эти пляжи лучше обходить стороной, чтобы не испортить отпуск.

1. Центральный пляж Анапы

Вода мутная, «цветёт» зелёной тиной, неприятный запах.

Медузы в июле-августе, купаться неудобно.

Переполненность, мало удобств, риск нефтяных загрязнений.

2. Адлер

Галечный берег неудобен без обуви.

Толпы и очереди, высокий риск ротавируса из-за плохой экологии.

Навязчивые продавцы, устаревший пляжный инвентарь.

3. Пляж «Кристалл» в Новороссийске

Грязная вода с запахом канализации и ливнёвок.

Опасность инфекций, мусор и отсутствие комфорта.

Лучшие альтернативы:

Джемете (Анапа) — чистый, но галечный пляж.

Имеретинка (Сочи) — хорошо оборудованные пляжи.

Лазаревское — меньше людей и спокойная атмосфера.

По мнению Людмилы, пляж «Кристалл» — худший вариант на всем побережье. Выбирайте другие места для комфортного отдыха.