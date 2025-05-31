Грязнее только в канализации: 3 пляжа Краснодарского края, которые стоит объезжать за километр

Лето близко, и многие уже мечтают об отдыхе на Черном море. Но опытная путешественница Людмила Петрова предупреждает: некоторые пляжи лучше обходить стороной, чтобы не испортить себе отпуск.

1. Центральный пляж Анапы: водоросли, медузы и грязь

Проблемы:

Каждое лето море здесь «цветёт» — вода покрывается зелёной тиной, становится мутной и неприятно пахнет. В июле-августе пляж атакуют медузы, из-за чего купание превращается в испытание.

Дополнительно:

Пляж переполнен, свободного места почти нет.

Мало туалетов, кабинок для переодевания и тенистых зон.

Песок грязный, особенно на песчаных участках (галечные пляжи, как в Джемете, лучше).

Мазут и экологическая угроза:

Зимой здесь был разлив нефтепродуктов. Местные утверждают, что песок очистили, но риск новых выбросов остаётся.

2. Курортный городок в Адлере: ротавирус и навязчивый сервис

Что не понравится:

Галечный пляж, на котором без специальных тапочек ходить больно.

Толпы туристов, из-за которых летом яблоку негде упасть.

Высокий риск заразиться ротавирусом из-за плохой экологии.

Жалобы на слив канализационных стоков в море.

Ещё минусы:

Навязчивые продавцы.

Старый, изношенный пляжный инвентарь — шезлонги и зонтики в плохом состоянии.

3. Пляж «Кристалл» в Новороссийске: ливнёвка и канализация — опасный коктейль

Почему сюда не стоит:

Вода грязная и мутная из-за слива ливнёвок и канализации частных домов.

Резкий неприятный запах.

Высокий риск подхватить инфекцию.

Мусор, толпы людей и полный недостаток комфорта.

Вывод Людмилы:

«Этот пляж — худший на всём побережье. Даже думать не стоит о том, чтобы здесь отдыхать».

Куда лучше отправиться?

Если хотите спокойного и комфортного отдыха, обратите внимание на:

Джемете (Анапа) — чище, но галечный пляж.

Сочи (Имеретинка) — хорошие пляжи с инфраструктурой.

Лазаревское — менее людные и более уютные места.

Планируйте отдых с умом, чтобы избежать неприятных сюрпризов, пишет источник.