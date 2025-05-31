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Грязнее только в канализации: 3 пляжа Краснодарского края, которые стоит объезжать за километр

Лето близко, и многие уже мечтают об отдыхе на ...

tgstat.ru

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Лето близко, и многие уже мечтают об отдыхе на Черном море. Но опытная путешественница Людмила Петрова предупреждает: некоторые пляжи лучше обходить стороной, чтобы не испортить себе отпуск.

1. Центральный пляж Анапы: водоросли, медузы и грязь

Проблемы:
Каждое лето море здесь «цветёт» — вода покрывается зелёной тиной, становится мутной и неприятно пахнет. В июле-августе пляж атакуют медузы, из-за чего купание превращается в испытание.

Дополнительно:

  • Пляж переполнен, свободного места почти нет.

  • Мало туалетов, кабинок для переодевания и тенистых зон.

  • Песок грязный, особенно на песчаных участках (галечные пляжи, как в Джемете, лучше).

Мазут и экологическая угроза:
Зимой здесь был разлив нефтепродуктов. Местные утверждают, что песок очистили, но риск новых выбросов остаётся.

2. Курортный городок в Адлере: ротавирус и навязчивый сервис

Что не понравится:

  • Галечный пляж, на котором без специальных тапочек ходить больно.

  • Толпы туристов, из-за которых летом яблоку негде упасть.

  • Высокий риск заразиться ротавирусом из-за плохой экологии.

  • Жалобы на слив канализационных стоков в море.

Ещё минусы:

  • Навязчивые продавцы.

  • Старый, изношенный пляжный инвентарь — шезлонги и зонтики в плохом состоянии.

3. Пляж «Кристалл» в Новороссийске: ливнёвка и канализация — опасный коктейль

Почему сюда не стоит:

  • Вода грязная и мутная из-за слива ливнёвок и канализации частных домов.

  • Резкий неприятный запах.

  • Высокий риск подхватить инфекцию.

  • Мусор, толпы людей и полный недостаток комфорта.

Вывод Людмилы:
«Этот пляж — худший на всём побережье. Даже думать не стоит о том, чтобы здесь отдыхать».

Куда лучше отправиться?

Если хотите спокойного и комфортного отдыха, обратите внимание на:

  • Джемете (Анапа) — чище, но галечный пляж.

  • Сочи (Имеретинка) — хорошие пляжи с инфраструктурой.

  • Лазаревское — менее людные и более уютные места.

Планируйте отдых с умом, чтобы избежать неприятных сюрпризов, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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