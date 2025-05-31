Грязнее только в канализации: 3 пляжа Краснодарского края, которые стоит объезжать за километр
tgstat.ru
Лето близко, и многие уже мечтают об отдыхе на Черном море. Но опытная путешественница Людмила Петрова предупреждает: некоторые пляжи лучше обходить стороной, чтобы не испортить себе отпуск.
1. Центральный пляж Анапы: водоросли, медузы и грязь
Проблемы:
Каждое лето море здесь «цветёт» — вода покрывается зелёной тиной, становится мутной и неприятно пахнет. В июле-августе пляж атакуют медузы, из-за чего купание превращается в испытание.
Дополнительно:
Пляж переполнен, свободного места почти нет.
Мало туалетов, кабинок для переодевания и тенистых зон.
Песок грязный, особенно на песчаных участках (галечные пляжи, как в Джемете, лучше).
Мазут и экологическая угроза:
Зимой здесь был разлив нефтепродуктов. Местные утверждают, что песок очистили, но риск новых выбросов остаётся.
2. Курортный городок в Адлере: ротавирус и навязчивый сервис
Что не понравится:
Галечный пляж, на котором без специальных тапочек ходить больно.
Толпы туристов, из-за которых летом яблоку негде упасть.
Высокий риск заразиться ротавирусом из-за плохой экологии.
Жалобы на слив канализационных стоков в море.
Ещё минусы:
Навязчивые продавцы.
Старый, изношенный пляжный инвентарь — шезлонги и зонтики в плохом состоянии.
3. Пляж «Кристалл» в Новороссийске: ливнёвка и канализация — опасный коктейль
Почему сюда не стоит:
Вода грязная и мутная из-за слива ливнёвок и канализации частных домов.
Резкий неприятный запах.
Высокий риск подхватить инфекцию.
Мусор, толпы людей и полный недостаток комфорта.
Вывод Людмилы:
«Этот пляж — худший на всём побережье. Даже думать не стоит о том, чтобы здесь отдыхать».
Куда лучше отправиться?
Если хотите спокойного и комфортного отдыха, обратите внимание на:
Джемете (Анапа) — чище, но галечный пляж.
Сочи (Имеретинка) — хорошие пляжи с инфраструктурой.
Лазаревское — менее людные и более уютные места.
Планируйте отдых с умом, чтобы избежать неприятных сюрпризов, пишет источник.
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