Грязнее может быть в канализации: 3 пляжа Краснодарского края, которые стоит обходить за километр
nashaplaneta.su
Скоро лето, и многие уже выбирают место для отпуска. Черноморское побережье кажется идеальным — солнце, тёплая вода, песок. Но не все пляжи подходят для комфортного отдыха. Опытная туристка Людмила Петрова рассказала, какие места лучше исключить из маршрута.
1. Центральный пляж Анапы: водоросли и грязь вместо удовольствия
Каждое лето здесь одно и то же — море «цветёт»: вода становится мутной, покрывается зелёной пленкой и неприятно пахнет. В июле-августе добавляются медузы — и купание превращается в испытание.
Что ещё не понравится:
– Слишком много людей — свободного места почти нет;
– Мало удобств — туалеты, кабинки, тень в дефиците;
– Грязный песок, особенно в центре (в Джемете, к примеру, чище).
Дополнительный минус — зимой в районе был разлив нефтепродуктов. Песок чистили, но гарантий, что это не повторится, нет.
2. Курортный городок в Адлере: болезни и давка
Место не из приятных. Галька — без обуви не пройдёшь. В сезон — очереди и толпы. По словам туристов, здесь легко подхватить ротавирус. Причина — слив сточных вод в море. Каждый год появляются жалобы на грязную воду.
К тому же:
– Продавцы надоедают на каждом шагу;
– Шезлонги и зонтики — старые и неудобные.
3. Пляж «Кристалл» в Новороссийске: грязь и опасность для здоровья
Этот пляж Людмила называет самым неудачным. Причина — антисанитария. В море попадают стоки из ливнёвок и частных канализаций. Вода мутная, с неприятным запахом. Купаться тут не просто неприятно, но и опасно.
Что мешает отдыху:
– Высокий риск инфекций;
– Мусор и толпы;
– Отсутствие элементарного комфорта.
Лучше выбрать другое место
Если хочется отдохнуть без неприятных сюрпризов, туристка советует обратить внимание на:
– Джемете — немного дальше от центра Анапы, вода чище;
– Имеретинку в Сочи — хорошие условия и ухоженные пляжи;
– Лазаревское — не так много людей и более спокойная атмосфера.
Выбирайте пляж с умом — отдых должен приносить радость, а не разочарование, пишет источник.
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