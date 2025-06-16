Град, смерчи и подтопления: где ожидается опасная погода в ближайшие дни - прогноз Вильфанда

Циклон накрывает Россию: ливни, град, шквалы и риск наводнений в регионах

Гидрометцентр РФ предупредил о резком ухудшении погоды в течение ближайших 24 часов на обширной территории страны. По словам научного руководителя Романа Вильфанда, приближается мощный циклон, который принесёт серию опасных метеорологических явлений.

Центральная Россия — первые удары стихии

Сильнейшие ливни уже прошли во Владимирской и Костромской областях. Ситуация осложняется и в других северо-восточных районах ЦФО, где сохраняются интенсивные осадки.

Приволжье: грозы и возможные наводнения

Пермский край, Нижегородская и Оренбургская области окажутся в эпицентре непогоды. Ожидаются продолжительные дожди, грозы и риск подтоплений, объём осадков может превзойти многолетние нормы.

Юг России: ураганы, град и смерчи

Наибольшую тревогу вызывает ситуация в Крыму, Краснодарском крае, Ставрополье и республиках Северного Кавказа. Прогнозируются ливни, крупный град, грозы и ураганные порывы ветра до 25 м/с. В Краснодарском крае возможны смерчи и резкий подъём уровня воды в реках.

Сибирь: шквалы и грозы

Омская область и Алтайский край уже пострадали от ливней и града. Порывы ветра до 25 м/с угрожают Красноярскому краю, Туве, а также Новосибирской, Кемеровской и Томской областям. Повышается риск паводков.

Рекомендации метеорологов

Эксперты настоятельно рекомендуют жителям следить за прогнозами, соблюдать осторожность и быть готовыми к экстремальным условиям, сообщает progorod33.