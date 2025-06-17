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Град, смерчи и подтопления: где ожидается опасная погода в ближайшие дни - прогноз Романа Вильфанда

Россию накрывает мощный циклон, который принесё...

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Циклон накрывает Россию: ливни, град, шквалы и риск наводнений в регионах

Гидрометцентр РФ предупредил о резком ухудшении погоды в ближайшие 24 часа на обширной территории страны. Приближается мощный циклон, который принесёт серию опасных метеорологических явлений, включая ливни, град, шквалы и даже риск наводнений.

Центральная Россия — первые удары стихии

Сильнейшие ливни уже прошли во Владимирской и Костромской областях. Ситуация осложняется в других северо-восточных районах Центрального федерального округа, где продолжаются интенсивные осадки.

Приволжье: грозы и возможные наводнения

Пермский край, Нижегородская и Оренбургская области окажутся в эпицентре непогоды. Ожидаются продолжительные дожди, грозы и риск подтоплений. Объём осадков может превзойти многолетние нормы, что повышает вероятность наводнений.

Юг России: ураганы, град и смерчи

Наибольшую тревогу вызывает ситуация в Крыму, Краснодарском крае, Ставрополье и республиках Северного Кавказа. Прогнозируются ливни, крупный град, грозы и ураганные порывы ветра до 25 м/с. В Краснодарском крае также возможны смерчи и резкий подъём уровня воды в реках.

Сибирь: шквалы и грозы

Омская область и Алтайский край уже пострадали от ливней и града. Порывы ветра до 25 м/с угрожают Красноярскому краю, Туве, а также Новосибирской, Кемеровской и Томской областям. Повышается риск паводков.

Рекомендации метеорологов

Эксперты настоятельно рекомендуют жителям следить за прогнозами погоды, соблюдать осторожность и быть готовыми к экстремальным условиям, так как погодные аномалии могут повлечь за собой серьёзные последствия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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