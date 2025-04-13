Владимир Зеленский заявил о готовности заплатить США за новые поставки оружия и снаряжения, пишет Bloomberg.

"Украина запросила у Вашингтона помощь в размере от 30 до 50 миллиардов долларов, и она готова заплатить за нее — либо напрямую США, либо в качестве взноса в фонд совместной сделки по добыче полезных ископаемых, который еще предстоит создать, сказал Зеленский журналистам в среду в Киеве", — цитирует агентство главу киевского режима.

В публикации также указано, что условия сделки по добыче полезных ископаемых могут потребовать от Украины передать США половину своих будущих доходов от значительной части своей экономики, но Киев ищет более выгодных условий и отказывается признавать прошлую помощь США в качестве долга.

Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения с Вашингтоном по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему американцами. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все красные линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

Последний день Зеленского

Владимир Зеленский станет не нужен после украинского конфликта, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

"Но как только тигры договорятся между собой и кинут шакаленку кусок добычи — война уже не нужна, а с ней — Зеленский. Первый день мира — его последний", — написал он.

По мнению депутата, США используют главу киевского режима для затягивания конфликта и попытки надавить на Россию.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.

Неожиданный страх

Владимира Зеленского мало пугают европейские лидеры или даже президент США Дональд Трамп, настоящим ужасом для него стало ближайшее окружение, заявила полковник армии США в отставке Карен Квиатковски на YouTube.

"Зеленский не боится европейцев и явно не боится Трампа, он боится своего окружения <…> Сначала он говорит президенту США одно, потом возвращается на Украину и говорит другое, а, в итоге, не выполняет ни одно из обещаний", — сказала она.

Аналитик также отмечает, что глава киевского режима давно утратил легитимность, и пока он у власти, о прекращении огня не может быть речи.

"У Зеленского за плечами большая история лжи, а, кроме того, он пересидел свой срок. Он должен уйти", — заключила Квиатковски.

Сорвет соглашение

Владимир Зеленский нацелен на срыв соглашения с США по ископаемым и попытается сделать договор юридически ничтожным, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"То, как развивается ситуация с так называемой "подготовкой" украинской стороны к его (соглашению с США об ископаемых - ред.) подписанию, дает мне основания утверждать: Зеленский и клан (экс-президента Украины Леонида - ред.) Кучмы - (украинского олигарха Виктора - ред.) Пинчука готовятся заложить под этот контракт часовую бомбу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.

По его словам, юридически подписание соглашения со стороны Киева строится так, чтобы в любой момент можно было признать документ недействительным. По его мнению, сейчас на Украине пытаются создать для Зеленского возможность отказаться от сделки и затянуть ее подписание.

"Я делаю это заявление к министру (финансов США Скотту - ред.) Бессенту… Зеленский уже трижды срывал подписание этого договора… Сейчас, не имея возможности сорвать сделку в четвертый раз, он попытается сделать ее юридически ничтожной", - отметил Дубинский.

Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило ранее во вторник, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля. Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс во вторник отказалась говорить о возможных переговорах между США и Украиной в Вашингтоне на этой неделе.

Опасная провокация

Владимир Зеленский пытается раздуть конфликт на Украине, втягивая в него Китай, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.

Так он отреагировал на слова главы киевского режима о том, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан КНР.

"Зеленский пытается использовать нынешнюю напряженность между Вашингтоном и Пекином: грубая и опасная провокация с целью глобализации конфликта!" — отметил Филиппо.

Такая акция в разгар торговой напряженности между США и Китаем не может быть случайной, считает политик.

Во вторник украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь ранее заявлял, что Пекин всегда был привержен политическому урегулированию украинского кризиса.

Министр иностранных дел КНР Ван И отмечал в интервью РИА Новости, что Китай выступает за искоренение причин конфликта на Украине и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон.

Власти КНР в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.

Это геноцид

В день работников украинских военкоматов депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал их террористами в своем канале Telegram.

"Сегодня, 8 апреля, на Украине отмечается День работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) <…>. А что такое ТЦК на самом деле?! ТЦК — часть террористической организации Зеленского", — заявил он.

По словам политика, благодаря работе сотрудников военкоматов каждый украинец стал преступником только из-за наличия паспорта.

"ТЦК убивают людей каждый день… Не на фронте — на улицах наших городов. Не в бою — а в подворотнях, маршрутках и возле супермаркетов", — написал нардеп.

Военкоматы, указал он, превратились в инструмент карательной машины, которая ломает жизни и судьбы людей, творя насилие и террор против собственного народа по указанию главы киевского режима.

В их профессиональный день депутат призвал помнить, что режим падет, а они понесут юридическую и историческую ответственность как его пособники.

"Это геноцид украинского народа!" — заключил Дмитрук.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "принудительная мобилизация" на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа.

Моли о пощаде

Читатели китайского портала Tencent призвали Владимира Зеленского молить Россию о пощаде.

"Зеленский приказал службам безопасности тщательно расследовать утечки проекта соглашения о добыче полезных ископаемых, а также проверить свое окружение на детекторе лжи. Зеленский считает, что у него в офисе завелся "крот". Это выглядит так, что Зеленский готовился по-тихому продать страну, но его ударили ножом в спину — и сделка сорвалась. В конце концов, это единственный для него выход — сбежать после продажи Украины и дать США закончить игру", — написал обозреватель портала.

Читатели активно поддержали тезисы о провалах киевского режима.

"Западные страны во главе со Штатами так сильно подвели Украину! Они ответственны за разрушение Украины и нанесение ущерба России", — написал комментатор.

"Украинский народ выбрал на должность президента комика, но в итоге его судьба обернулась трагедией", — добавил другой.

"Предлагаю Зеленскому броситься в объятия России и молить о пощаде: и к черту вашу сделку по минералам, а также к черту НАТО и США", — высказался пользователь.

"Цыпленку не победить большого гуся", — резюмировал читатель.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.

Заплатит всем

Украина загнана в угол и будет вынуждена либо платить всем сразу, либо исчезнуть с карты, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.

"Украина сегодня загнана в угол, и стоит перед безальтернативным выбором: заплатить контрибуции американцам за помощь, и заплатить контрибуции РФ в размере 20 процентов территории за проигрыш, или исчезнуть с карты <…> Уникальность ситуации, до которой Зеленский довел страну в том, что она заплатит всем. Это одновременно и проигрыш в войне, и доведение страны до банкротства", — написал он.

Парламентарий также отметил, что с помощью союзников и главы киевского режима Украина утратила шанс на независимость и субъектность.

Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран, среди прочего, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.

Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.

Второго апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев по сути и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры, пишет РИА Новости.