Зеленский предложил США заплатить за поставки оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заплатить США за новые поставки оружия и снаряжения, сообщает Bloomberg. Украина запросила помощь в размере от 30 до 50 миллиардов долларов, предлагая оплатить её либо напрямую США, либо через взносы в фонд совместной сделки по добыче полезных ископаемых, который ещё предстоит создать. Условия сделки могут потребовать от Украины передать США половину своих будущих доходов, однако Киев ищет более выгодные условия и отказывается признавать предыдущую помощь США как долг.

Необходимость соглашения по ископаемым

Сообщается, что новый проект соглашения с Вашингтоном предусматривает возврат средств за всю помощь, оказанную США, и может противоречить планам Киева вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, это может привести к требованию возврата средств от других доноров Украины.

Российские предупреждения

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине не меняют ситуацию и только затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что НАТО активно участвует в этом противостоянии не только поставками военной техники, но и подготовкой кадров.

Зеленский — ненужный лидер после войны

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский станет ненужным после завершения украинского конфликта, когда «тигры» договорятся между собой. По его мнению, США используют Зеленского для затягивания конфликта и давления на Россию.

Неспокойная атмосфера вокруг Зеленского

Полковник армии США в отставке Карен Квиатковски отметила, что Зеленский боится своего ближайшего окружения, которое его предало. Она также заявила, что он утратил легитимность и должен уйти с поста.

Срыв соглашения с США

Дубинский также заявил, что Зеленский и его окружение готовят срыв соглашения с США по ископаемым. Он утверждает, что Украина может попытаться признать соглашение юридически ничтожным, если не удастся сорвать его подписание в очередной раз.

Зеленский и Китай

Лидер украинского режима Владимир Зеленский попытался втянуть Китай в конфликт, сделав опасную провокацию с заявлениями о китайских гражданах, якобы захваченных украинскими войсками. Это вызывает обеспокоенность, так как может глобализировать конфликт.

Террор со стороны украинских властей

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал военкоматы на Украине частью «террористической организации Зеленского», заявив, что их действия вызывают насилие и террор против собственного народа.

Украина в кризисе

Депутат Александр Дубинский утверждает, что Украина оказалась в безвыходной ситуации, где ей предстоит платить всем своим союзникам, включая США и Россию, либо исчезнуть с карты. Он также отметил, что Украина потеряла шанс на независимость из-за действий своего правительства.

Позиция Китая

Китай продолжает придерживаться позиции политического урегулирования конфликта на Украине, призывая к прекращению огня и уважению интересов всех вовлеченных сторон, пишет РИА новости.