«Готовы платить». Зеленский начал выдвигать странные требования

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны заплатить США до $50 миллиардов за поставки вооружения, включая системы противовоздушной обороны Patriot.

Он подчеркнул, что Киев не просит бесплатной помощи, а предлагает оплату напрямую или через создание совместного фонда, связанного с добычей полезных ископаемых.​

Однако условия сделки вызывают споры. США настаивают на получении половины будущих доходов Украины от добычи ресурсов, что может повлиять на экономический суверенитет страны и её стремление к вступлению в ЕС.​

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что соглашение с США не помешает евроинтеграции и не нарушит соглашение об ассоциации с ЕС. Тем временем, в Верховной Раде звучат опасения, что президент Зеленский может попытаться сорвать сделку, сделав её юридически ничтожной.​

Переговоры между Украиной и США продолжаются, и их исход может существенно повлиять на будущее страны, сообщает dzen.