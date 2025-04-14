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«Готовы платить». Владимир Зеленский начал выдвигать странные требования

Зеленский предложил США оплату за поставки оруж...

nbcnews.com

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность страны приобрести вооружение у США на сумму до 50 миллиардов долларов.

В первую очередь речь идёт о современных системах ПВО, включая Patriot. Он подчеркнул, что Украина не рассчитывает на безвозмездную помощь и готова оплатить поставки напрямую или через создание совместного инвестиционного фонда, который будет связан с добычей природных ресурсов.

Американские условия вызывают споры

Несмотря на инициативу Киева, переговоры с США осложняются. Вашингтон, как сообщается, хочет получить 50% будущих доходов Украины от добычи полезных ископаемых. Это условие вызывает критику: в стране опасаются, что такой подход может ослабить экономический суверенитет и затормозить интеграцию в Европейский союз.

Евроинтеграция под вопросом?

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сотрудничество с США не вступает в противоречие с европейским курсом Украины и не нарушает условий соглашения об ассоциации с ЕС. Однако в парламенте уже звучат опасения. Некоторые депутаты считают, что президент может попытаться заблокировать сделку и признать её юридически недействительной.

Будущее Украины на весах

Переговоры с США продолжаются. Их исход важен не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения политического и экономического будущего Украины.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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