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Готовьтесь — шоу начинается: синоптики сообщили об аномальном лете 2024 года

Специалисты по метеорологии готовят нас к насыщенному лету с неожиданными изменениями погоды.

Надежда Острокол

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Специалисты по метеорологии готовят нас к насыщенному лету с неожиданными изменениями погоды.

Метеорологи после анализа полученных данных начали говорить о предстоящем жарком лете в России с температурой выше 30 градусов в городах европейской части страны. Удушающая жара накроет Москву, Рязань, Тверь и Санкт-Петербург.
В ближайшие месяцы жаркая погода сохранится на различных территориях России, особенно она будет ощущаться на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Соседство с Тихим океаном делает последний регион особо уязвимым перед жаркой погодой. Тем не менее, ближе к середине лета погода изменится, принеся освежающую прохладу и продолжительные ливни на территории большинства регионов России.

Август будет богат на различные атмосферные явления, будь то ураган, град, гроза и т.д. Хаотичные перемены погоды захлестнут преимущественно центральные и южные регионы страны в конце лета. И поскольку оно наступит уже в ближайшее время, то стоит подготовиться основательно на случай путешествий в разные уголки страны. Необходимо собрать всё необходимое, что может пригодиться как от зноя, так и от дождей с холодами, сообщается в PROGOROD59.

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