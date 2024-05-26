Готовьтесь — шоу начинается: синоптики предупредили об аномальном лете 2024 года

Метеорологи сообщают, что по последним данным на территории европейской части России летом ожидается аномально высокие показатели температуры, способные достигать отметки в 30 градусов тепла.

Наиболее подверженными климатической аномалии будут такие города, как Тверь, Санкт-Петербург, Рязань, Москва. Они неминуемо будут погружены в удушающее пекло.

Экстремальная жара будет ощущаться в различных уголках страны, особенно в Урале, Сибири и на Дальнем Востоке. Но после середины лета начнется период приятных холодов и мощных ливней на большей части территории России

Центральные и южные регионы особенно ощутят хаотичные перепады погоды. С учетом того, что это произойдет в период лета 2024 года, то, имея в виду прогнозы погоды, необходимо серьезно подготовиться к путешествиям по стране, если такие плане вовсе имелись. Чтобы не оказаться под властью стихии стоит собрать все необходимые вещи, которые помогут пережить как зной, так и дожди с холодами, сообщает PROGOROD59.