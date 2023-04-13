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"Готовьтесь раскошелиться": ФНС опубликовала список из 449 автомобилей, которые будут облагаться налогом на роскошь в РФ

ФНС опубликовала список из 449 автомобилей, которые будут облагать налогом на роскошь в РФ
"Готовьтесь раскошелиться": ФНС опубликовала список из 449 автомобилей, которые будут облагаться налогом на роскошь в РФ

Фото: соцсети

Налоговая служба РФ обнародовала перечень авто, которые в России будут подпадать под налог на роскошь. В этом перечне 449 моделей. Полный список доступен на сайте ФНС.

Большая часть списка (275 моделей) стоят от 10 до 15 миллионов рублей и выпущены были с автозаводов не более 10 лет тому назад. 174 модели стоят дороже 15 миллионов, их возраст не более 20 лет.

Кто же будет платить налог на роскошь? В первую очередь, владельцы Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce. Из российских марок в этот список попал один автомобиль - создаваемый в Татарстане Aurus.

Раскошелятся и владельцы пяти видов корейского автобренда Genesis, пяти — японского Lexus и двух — американского Cadillac.
Для таких автовладельцев транспортный налог рассчитают с повышающим коэффициентом, фактически размер налога возрастет втрое.

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