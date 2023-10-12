«Готовьтесь к тихому ужасу с 13 октября»: синоптики предсказали, что начнется в пятницу 13-го

Российские синоптики сообщили, что погода преподнесет неприятный сюрприз 13 октября, в пятницу. Сюрприз будет таким же мистическим и страшным, как и сама дата, пишет PRIMPRESS, называя погоду пятницы "тихим ужасом".

В Сибири резко похолодает. Холодный фронт принесет дожди и местами снег.

В европейской части России с пятницы стартуют сильные дожди, местам даже ливни. Зальет Москву и Петербург, а с ними и многие другие регионы.

Температура начнет постепенно повышаться, к концу выходных синоптики обещают до +16.