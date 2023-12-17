Готовьтесь к тихому ужасу на выходных: синоптики заявили, что начнется уже сегодня

Метеорологи прогнозируют значительные изменения погоды на 16-17 декабря. В ближайшие выходные ожидаются серьезные климатические изменения во многих регионах. Особенные изменения намечены в европейской части России, где отметятся значительные скачки температур.

Столичный регион, по прогнозам специалистов, столкнется с тихим ужасом. Сначала в пятницу центральные регионы и Москва погрузятся в самый сильный снегопад за последние 100 лет. Затем климат сбалансируется, а в субботу можно ожидать новой волны холода, температура упадет до минус 12-13 градусов, но уже в воскресенье столбики термометров поднимутся до плюс двух.

Перепады температуры, по словам метеорологов, будут особенно тяжелыми для людей, страдающих от метеозависимости и пожилых людей. Кроме того, вечернее резкое потепление в воскресенье приведет к таянию снега и превращению дорог и тротуаров в настоящие катки.

Однако ситуация в выходные будет еще хуже в южной части страны. Например, в Краснодаре пятница будет самым теплым днем на этой неделе, с температурой до плюс 13 градусов. Но уже в воскресенье температура упадет до минус трех после мокрого снегопада, прогнозируемого на субботу.

Крым также неизбежно будет подвержен резкому падению температуры, опустившись ниже нуля в субботу и воскресенье.