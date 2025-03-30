Готовлю творожную запеканку без манки теперь всегда – выходит как суфле и тает во рту
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Среди множества блюд из творога — сырников, ватрушек и блинов — запеканка по-прежнему занимает особое место. Она вкусная, воздушная и не требует сложных ингредиентов.
ИА KrasnoyarskMedia предлагает лёгкий рецепт творожной запеканки без добавления муки и манной крупы. Это делает блюдо особенно нежным и лёгким.
Что понадобится:
400 г творожной пасты
3 яйца
5 ст. ложек сахара
2 ст. ложки сметаны (с горкой)
2 ст. ложки крахмала (с горкой)
щепотка соли
ванильный сахар
сливочное масло для формы
Как готовить:
В миске смешайте творог, желтки, сметану, крахмал, ванильный сахар, соль и обычный сахар. Взбейте массу до гладкой текстуры.
Отдельно взбейте белки до крепкой пены.
Осторожно вмешайте белки в основную массу, используя лопатку.
Переложите тесто в форму, смазанную сливочным маслом.
Выпекайте при температуре 180 °C около 35–40 минут.
Во время выпекания запеканка поднимается, но при остывании немного опустится — это нормально и не влияет на её вкус. Получается ароматное и лёгкое блюдо, подходящее для завтрака или десерта, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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