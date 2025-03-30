Готовлю творожную запеканку без манки теперь всегда – выходит как суфле и тает во рту

Среди множества блюд из творога — сырников, ватрушек и блинов — запеканка по-прежнему занимает особое место. Она вкусная, воздушная и не требует сложных ингредиентов.

ИА KrasnoyarskMedia предлагает лёгкий рецепт творожной запеканки без добавления муки и манной крупы. Это делает блюдо особенно нежным и лёгким.

Что понадобится:

400 г творожной пасты

3 яйца

5 ст. ложек сахара

2 ст. ложки сметаны (с горкой)

2 ст. ложки крахмала (с горкой)

щепотка соли

ванильный сахар

сливочное масло для формы

Как готовить:

В миске смешайте творог, желтки, сметану, крахмал, ванильный сахар, соль и обычный сахар. Взбейте массу до гладкой текстуры. Отдельно взбейте белки до крепкой пены. Осторожно вмешайте белки в основную массу, используя лопатку. Переложите тесто в форму, смазанную сливочным маслом. Выпекайте при температуре 180 °C около 35–40 минут.

Во время выпекания запеканка поднимается, но при остывании немного опустится — это нормально и не влияет на её вкус. Получается ароматное и лёгкое блюдо, подходящее для завтрака или десерта, пишет krasnoyarskmedia.ru.