Готовлю творожную запеканку без манки отныне всегда – получается как суфле и тает во рту
kasheloff.ru
Сырники, блины, ватрушки — у творога много вкусных форм. Но запеканка всё равно остаётся фаворитом у многих.
ИА KrasnoyarskMedia поделилось универсальным рецептом запеканки без муки и манки — благодаря этому она получается особенно нежной и воздушной.
Вам понадобится:
400 г творожной пасты;
3 яйца;
5 ст. л. сахара;
2 ст. л. сметаны с горкой;
2 ст. л. крахмала с горкой;
немного соли;
ванильный сахар;
сливочное масло для формы.
Как готовить:
В миске смешайте творог, желтки, сметану, крахмал, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте до гладкой массы.
Отдельно взбейте белки до пышной пены.
Осторожно добавьте белки в основное тесто и аккуратно перемешайте.
Переложите смесь в форму, заранее смазанную маслом.
Выпекайте при 180°C около 35–40 минут.
После духовки запеканка может немного осесть — это нормально и не портит её вкус, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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