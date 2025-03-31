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Готовлю творожную запеканку без манки отныне всегда – получается как суфле и тает во рту

Сырники, блины, ватрушки — у творога много вкус...

kasheloff.ru

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Сырники, блины, ватрушки — у творога много вкусных форм. Но запеканка всё равно остаётся фаворитом у многих.

ИА KrasnoyarskMedia поделилось универсальным рецептом запеканки без муки и манки — благодаря этому она получается особенно нежной и воздушной.

Вам понадобится:

  • 400 г творожной пасты;

  • 3 яйца;

  • 5 ст. л. сахара;

  • 2 ст. л. сметаны с горкой;

  • 2 ст. л. крахмала с горкой;

  • немного соли;

  • ванильный сахар;

  • сливочное масло для формы.

Как готовить:

  1. В миске смешайте творог, желтки, сметану, крахмал, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте до гладкой массы.

  2. Отдельно взбейте белки до пышной пены.

  3. Осторожно добавьте белки в основное тесто и аккуратно перемешайте.

  4. Переложите смесь в форму, заранее смазанную маслом.

  5. Выпекайте при 180°C около 35–40 минут.

После духовки запеканка может немного осесть — это нормально и не портит её вкус, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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