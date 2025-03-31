Готовлю творожную запеканку без манки отныне всегда – получается как суфле и тает во рту

Сырники, блины, ватрушки — у творога много вкусных форм. Но запеканка всё равно остаётся фаворитом у многих.

ИА KrasnoyarskMedia поделилось универсальным рецептом запеканки без муки и манки — благодаря этому она получается особенно нежной и воздушной.

Вам понадобится:

400 г творожной пасты;

3 яйца;

5 ст. л. сахара;

2 ст. л. сметаны с горкой;

2 ст. л. крахмала с горкой;

немного соли;

ванильный сахар;

сливочное масло для формы.

Как готовить:

В миске смешайте творог, желтки, сметану, крахмал, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте до гладкой массы. Отдельно взбейте белки до пышной пены. Осторожно добавьте белки в основное тесто и аккуратно перемешайте. Переложите смесь в форму, заранее смазанную маслом. Выпекайте при 180°C около 35–40 минут.

После духовки запеканка может немного осесть — это нормально и не портит её вкус, пишет krasnoyarskmedia.ru.