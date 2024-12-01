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Готовят к мобилизации? в РФ меняют правила брони сотрудников госкомпаний

С началом весны 2025 года вступят в силу ключев...

ridus.ru

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С началом весны 2025 года вступят в силу ключевые изменения в системе бронирования граждан от мобилизации в России. По словам Виктора Заварзина, депутата Государственной Думы и члена комитета по обороне, все полномочия, ранее принадлежавшие региональным властям и отдельным предприятиям, будут переданы федеральным структурам, включая Министерство обороны.

Данное нововведение направлено на централизацию процесса и создание единой, унифицированной системы, которая устранит региональные несоответствия и предотвратит возможные нарушения при бронировании. Такие меры должны способствовать более строгому и организованному подходу к вопросу мобилизационной подготовки.

Кроме того, изменения касаются и правил бронирования, установленных новым постановлением правительства № 766с от 5 июня 2024 года, которое до сих пор не было обнародовано для общественности. Согласно утечкам из телеграм-канала «Эхо», документ предусматривает пересмотренный список организаций, уполномоченных на оформление брони.

Особое внимание уделяется также ужесточению наказаний за нарушения в процессе оповещения и явки граждан по мобилизации. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях вводят значительные штрафы для юридических и должностных лиц, которые могут достигать 500 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно.

Несмотря на ужесточение контроля, определенные категории работников, включая сотрудников IT-сферы, связи, критически важных медиа и финансовых учреждений, продолжают иметь право на бронь. Это отражает стремление государства обеспечить непрерывность важнейших для страны служб и функций в условиях возможной мобилизации.

Эти меры подчеркивают серьезный подход российских властей к вопросам национальной безопасности и готовности к изменяющейся внешнеполитической ситуации, при этом ставя в приоритет правильную организацию и проведение мобилизационных мероприятий, пишет rtvi.com.

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