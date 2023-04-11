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Государственная дума в первом чтении одобрила проект закона, который разрешит привлекать срочников к службе миротворцами

ГД РФ одобрила в первом чтении проект закона, который разрешит привлекать срочников к службе миротворцами
Государственная дума в первом чтении одобрила проект закона, который разрешит привлекать срочников к службе миротворцами

Фото: открытые источники

Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила проект закона, который, если будет принят, разрешит использовать солдат-срочников в миротворческих операциях.

Сейчас в рядах МС только контрактники.

До 18 апреля в законопроект внесут поправки и снова рассмотрят документ. Если он будет принят, то в РФ он начнет действовать со дня публикации, а действие его будет иметь обратное действие и распростряняться на ситуации с 15 августа 2022 года.

Проект нового закона разработан экспертами Минобороны, пишет РБК.

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