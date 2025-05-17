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Гости уже в подъездах, ждите: в июне начнут штрафовать всех, кто живет в многоэтажках - условия

С начала 2025 года жизнь владельцев квартир мож...

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С начала 2025 года жизнь владельцев квартир может осложниться — и не только из-за роста тарифов ЖКХ. Новые правила коснутся остекления балконов, перепланировок, газового оборудования и других «мелочей», которые раньше легко прощались. Теперь за всё это грозят серьёзные штрафы. Разбираемся, на что обратить внимание, чтобы не столкнуться с лишними расходами.

Нарушения пожарной безопасности — теперь с рублёвыми последствиями

Если раньше за заставленные балконы или двери, мешающие эвакуации, можно было отделаться предупреждением, то теперь – только штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Под особым вниманием — двери, которые открываются внутрь подъезда и могут затруднить эвакуацию. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, на балконе также становится поводом для наказания.

Тамбуры и перегородки в подъездах — под снос

Самодельные перегородки в общем коридоре, даже если они стояли десятки лет, теперь вне закона. Если конструкция не предусмотрена изначальным проектом дома — её придётся демонтировать. Штраф за нарушение может достигать 15 тысяч рублей, а за игнорирование предписания последуют новые санкции. Более того, соседи имеют право подать в суд, если считают, что это нарушает их права. Раньше можно было обойтись коллективными подписями, теперь нужен полный проект и согласование.

Балконы и лоджии — внимание к остеклению

Даже если остекление сделано давно, с 2025 года оно может вызвать вопросы, особенно в домах, признанных архитектурными памятниками. В таких случаях потребуется доказательство законности — протокол собрания жильцов и разрешение от архитектурных органов. Отсутствие этих документов обернётся судебными расходами и принудительным демонтажом за собственный счёт.

Радиаторы и газ — без самодеятельности

Нельзя самостоятельно менять батареи или перемещать газовые плиты. Незаконная замена радиаторов теперь влечёт штраф около 800 рублей, а если это повредило систему отопления — придётся платить за устранение последствий. С газом всё ещё строже: просроченный договор на обслуживание или несанкционированный перенос плиты обойдутся в 10–15 тысяч рублей. А плиты старше 20 лет могут просто отключить.

Кондиционеры — источник конфликтов

Установка наружного блока кондиционера без согласования может вызвать жалобы соседей. За первую проверку можно получить штраф 5 тысяч рублей, а при отказе демонтировать — платить снова и снова. В домах с охраняемым фасадом установка оборудования и вовсе может быть запрещена.

Налоги — теперь выше и строже

Продажа недвижимости будет облагаться налогом по новой шкале: 15% с суммы до 5 млн рублей, 22% — выше. Кроме того, за сокрытие доходов или попытку обойти систему штраф составит 40% от неуплаченного налога. Фиктивные сделки теперь отслеживаются автоматически.

Как избежать проблем

Главный совет — не делать перепланировки и переустановки без согласования. Все документы на изменения должны быть в порядке, особенно при покупке квартиры. Старые нарушения могут лечь на плечи новых владельцев. Юристы напоминают: знать закон — выгоднее, чем платить за его незнание, пишет oren1.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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