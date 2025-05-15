Гости уже в подъездах, ждите: в июне будут штрафовать всех, кто живет в многоэтажках - условия
opmosreg.ru
Пожарная безопасность: теперь штрафуют жёстче
Неправильная дверь в подъезд или захламлённый балкон — штраф от 5 000 до 15 000 ₽
Канистры с горючим на балконе — прямое нарушение
Пожарные проходы и лестничные клетки под особым контролем
Тамбуры в подъезде: придётся сносить
Перегородки у лифтов и лестниц, даже если стоят 20 лет, теперь вне закона
Если нет согласованного проекта — штраф до 15 000 ₽
Жалоба от соседа может закончиться судом и предписанием на демонтаж
Балконы и лоджии: остекление под запретом?
Остеклили лоджию без согласования? Фасадный контроль может потребовать демонтаж
Особенно опасно для жителей домов-памятников и центров крупных городов
Штраф + судебные издержки = до 30 000 ₽
Спасает только наличие документов и разрешений
Радиаторы и газ: не трогайте без разрешения
Замена батарей без проекта — штраф 800 ₽
Перенос газовой плиты или отсутствие договора на техобслуживание — от 10 000 ₽
Плите больше 20 лет? Газ могут отключить, даже если всё работает
Кондиционеры: шум, капли и штрафы
Установили блок без согласия жильцов?
5 000 ₽ штраф, затем — ежемесячно до демонтажа
Особенно рискованно на сталинках, хрущёвках и домах с охранным статусом
Налоги: больше платишь — больше отдаёшь
Продажа недвижимости:
- до 3 млн — 15% налога
- свыше 5 млн — уже 22%
Не уплатили? Штраф — 40% от суммы долга
Налоговая теперь отслеживает сделки и объявления онлайн
Как избежать проблем
- Проверяйте историю перепланировок при покупке
- Не остекляйте балкон без разрешений
- Уточняйте у УК и архитектурного отдела, можно ли ставить кондиционер
- Убедитесь, что газовая плита обслуживается и безопасна
- Не скрывайте доходы от продажи квартиры
Итог: с 2025 года любые изменения в квартире без согласования могут привести к штрафам, судебным тяжбам и предписаниям на демонтаж. Закон теперь на стороне порядка — а не на стороне привычек «как у всех», сообщает oren1.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец