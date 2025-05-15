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Гости уже в подъездах, ждите: в июне будут штрафовать всех, кто живет в многоэтажках - условия

С 2025 года в России вступают в силу жёсткие пр...

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Пожарная безопасность: теперь штрафуют жёстче

Неправильная дверь в подъезд или захламлённый балкон — штраф от 5 000 до 15 000 ₽

Канистры с горючим на балконе — прямое нарушение

Пожарные проходы и лестничные клетки под особым контролем

Тамбуры в подъезде: придётся сносить

Перегородки у лифтов и лестниц, даже если стоят 20 лет, теперь вне закона

Если нет согласованного проекта — штраф до 15 000 ₽

Жалоба от соседа может закончиться судом и предписанием на демонтаж

Балконы и лоджии: остекление под запретом?

Остеклили лоджию без согласования? Фасадный контроль может потребовать демонтаж

Особенно опасно для жителей домов-памятников и центров крупных городов

Штраф + судебные издержки = до 30 000 ₽

Спасает только наличие документов и разрешений

Радиаторы и газ: не трогайте без разрешения

Замена батарей без проекта — штраф 800 ₽

Перенос газовой плиты или отсутствие договора на техобслуживание — от 10 000 ₽

Плите больше 20 лет? Газ могут отключить, даже если всё работает

Кондиционеры: шум, капли и штрафы

Установили блок без согласия жильцов?

5 000 ₽ штраф, затем — ежемесячно до демонтажа

Особенно рискованно на сталинках, хрущёвках и домах с охранным статусом

Налоги: больше платишь — больше отдаёшь

Продажа недвижимости:

  • до 3 млн — 15% налога
  • свыше 5 млн — уже 22%

Не уплатили? Штраф — 40% от суммы долга

Налоговая теперь отслеживает сделки и объявления онлайн

Как избежать проблем

  • Проверяйте историю перепланировок при покупке
  • Не остекляйте балкон без разрешений
  • Уточняйте у УК и архитектурного отдела, можно ли ставить кондиционер
  • Убедитесь, что газовая плита обслуживается и безопасна
  • Не скрывайте доходы от продажи квартиры

Итог: с 2025 года любые изменения в квартире без согласования могут привести к штрафам, судебным тяжбам и предписаниям на демонтаж. Закон теперь на стороне порядка — а не на стороне привычек «как у всех», сообщает oren1.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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