Гости уже в подъездах, ждите: в июне будут штрафовать всех, кто живет в многоэтажках - причины

С 2025 года владельцам квартир придётся быть особенно осторожными. За самовольную перепланировку, стекление балкона, перенос газовой плиты или даже старый кондиционер можно получить крупный штраф. Разбираемся, что именно изменилось.

1. Пожарная безопасность: теперь штрафуют сразу

Захламлённый балкон, перекрытые выходы, двери, мешающие эвакуации — штраф от 5 до 15 тысяч рублей .

Хранение бензина или горючих веществ на балконе — теперь это нарушение, а не просто риск.

2. Перегородки в подъездах — под запретом

Тамбуры, где хранили велосипеды и обувь, нельзя ставить без проекта .

Если не снесли самовольно сделанную перегородку — штраф до 15 тысяч .

Соседи могут пожаловаться и даже подать в суд.

3. Остекление балконов — не так просто

Даже старые рамы могут признать незаконными, особенно в домах с охраняемым фасадом .

Нет разрешения — могут потребовать демонтаж. Судебные издержки и работы — 20–30 тысяч рублей и больше .

Есть шанс отстоять остекление, если оно сделано до 2004 года, но нужны подтверждающие документы.

4. Батареи и газовое оборудование — только с согласованием

Заменили батарею без разрешения — штраф 800 рублей .

Изменили газовое оборудование без проекта или с просроченной проверкой — 10–15 тысяч рублей .

Старая плита (более 20 лет) — газовики могут отключить подачу.

5. Кондиционеры на фасаде — повод для жалобы

Установили внешний блок без одобрения жильцов — штраф 5 000 рублей .

Шум или капли с него раздражают соседей? Готовьтесь к новым жалобам и штрафам.

В домах-памятниках установка может быть полностью запрещена.

6. Налоги с продажи недвижимости — стали выше

Продали квартиру за 3 млн — ставка налога теперь 15% (вместо 13%).

Продажа дороже 5 млн — налог 22% .

За сокрытие доходов — штраф до 40% от суммы, пишет oren1.ru.

Что важно помнить?

Проверяйте документы при покупке жилья — старые нарушения могут перейти к вам.

Не делайте перепланировки и замену оборудования без разрешений .

Храните чеки и проекты — это может спасти от штрафов.

Вывод:

С 2025 года даже мелкие изменения в квартире могут обернуться большими проблемами. Главное правило — всё согласовывать и изучать документы заранее. Это убережёт от ненужных затрат и судебных разбирательств.