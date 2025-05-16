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Гости уже в подъездах, ожидайте: в июне будут штрафовать всех, кто живет в многоэтажках - условия

С 2025 года в России ужесточаются правила для ж...

fomebel.ru

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С 2025 года в России вступают в силу новые меры контроля за безопасностью жилья. Даже привычные «мелочи» вроде перегородки в подъезде или кондиционера на фасаде теперь могут обернуться штрафом, судом и демонтажем.

Закон стал строже — и за любые самовольные изменения в квартире или доме теперь придётся отвечать.

  • Подъезды и лестницы: никаких перегородок

Перегородки в тамбурах, у лифтов и лестниц вне закона, даже если стоят десятки лет

Без утверждённого проекта — штраф до 15 000 ₽

Жалоба от соседа может привести к предписанию на снос

  • Балконы и лоджии: риск за остекление

Остекление без согласования — нарушение

Особенно жёсткий контроль — в домах-памятниках и исторических кварталах

Возможен штраф до 30 000 ₽, включая судебные издержки

  • Хранение и загромождение — повод для штрафа

Канистры, мебель, коробки на балконе — пожарное нарушение

Неправильная дверь или захламлённая лестница — штраф от 5 000 до 15 000 ₽

  • Газ и батареи: строго по проекту

Замена радиаторов без проекта — штраф 800 ₽

Перенос газовой плиты или отсутствие договора на техобслуживание — штраф от 10 000 ₽

Если плите более 20 лет, газ могут отключить, даже при исправной работе

  • Кондиционеры — теперь только с согласованием

Установка внешнего блока без согласия жильцов — штраф 5 000 ₽

Повторное нарушение — штрафы ежемесячно, пока не снимете

В домах с охранным статусом — риск выше всего

Продажа недвижимости: налог под контролем

Доход от продажи квартиры до 3 млн — налог 15%, свыше 5 млн — уже 22%

Невыплата — штраф до 40% от суммы долга

Налоговая отслеживает сделки и объявления онлайн

Что делать, чтобы избежать проблем

  • Не остекляйте балконы без документов
  • Проверяйте законность всех перепланировок до покупки квартиры
  • Согласовывайте установку кондиционеров
  • Следите за техническим состоянием газового оборудования
  • Уплачивайте налоги от продажи официально

Вывод: теперь закон — на стороне порядка

Многие действия, которые раньше считались «обычными», теперь требуют официального согласования. Попытки «обойтись по-соседски» или «как у всех» оборачиваются штрафами, судами и лишними расходами. Безопасность, архитектурная целостность и законность — ключевые принципы, на которых теперь строится жилищная политика.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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