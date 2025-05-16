Гости уже в подъездах, ожидайте: в июне будут штрафовать всех, кто живет в многоэтажках - условия

С 2025 года в России вступают в силу новые меры контроля за безопасностью жилья. Даже привычные «мелочи» вроде перегородки в подъезде или кондиционера на фасаде теперь могут обернуться штрафом, судом и демонтажем.

Закон стал строже — и за любые самовольные изменения в квартире или доме теперь придётся отвечать.

Подъезды и лестницы: никаких перегородок

Перегородки в тамбурах, у лифтов и лестниц вне закона, даже если стоят десятки лет

Без утверждённого проекта — штраф до 15 000 ₽

Жалоба от соседа может привести к предписанию на снос

Балконы и лоджии: риск за остекление

Остекление без согласования — нарушение

Особенно жёсткий контроль — в домах-памятниках и исторических кварталах

Возможен штраф до 30 000 ₽, включая судебные издержки

Хранение и загромождение — повод для штрафа

Канистры, мебель, коробки на балконе — пожарное нарушение

Неправильная дверь или захламлённая лестница — штраф от 5 000 до 15 000 ₽

Газ и батареи: строго по проекту

Замена радиаторов без проекта — штраф 800 ₽

Перенос газовой плиты или отсутствие договора на техобслуживание — штраф от 10 000 ₽

Если плите более 20 лет, газ могут отключить, даже при исправной работе

Кондиционеры — теперь только с согласованием

Установка внешнего блока без согласия жильцов — штраф 5 000 ₽

Повторное нарушение — штрафы ежемесячно, пока не снимете

В домах с охранным статусом — риск выше всего

Продажа недвижимости: налог под контролем

Доход от продажи квартиры до 3 млн — налог 15%, свыше 5 млн — уже 22%

Невыплата — штраф до 40% от суммы долга

Налоговая отслеживает сделки и объявления онлайн

Что делать, чтобы избежать проблем

Не остекляйте балконы без документов

Проверяйте законность всех перепланировок до покупки квартиры

Согласовывайте установку кондиционеров

Следите за техническим состоянием газового оборудования

Уплачивайте налоги от продажи официально

Вывод: теперь закон — на стороне порядка

Многие действия, которые раньше считались «обычными», теперь требуют официального согласования. Попытки «обойтись по-соседски» или «как у всех» оборачиваются штрафами, судами и лишними расходами. Безопасность, архитектурная целостность и законность — ключевые принципы, на которых теперь строится жилищная политика.