Гости уже в подъездах, ожидайте: в июне будут штрафовать всех, кто живет в многоэтажках - условия
fomebel.ru
С 2025 года в России вступают в силу новые меры контроля за безопасностью жилья. Даже привычные «мелочи» вроде перегородки в подъезде или кондиционера на фасаде теперь могут обернуться штрафом, судом и демонтажем.
Закон стал строже — и за любые самовольные изменения в квартире или доме теперь придётся отвечать.
- Подъезды и лестницы: никаких перегородок
Перегородки в тамбурах, у лифтов и лестниц вне закона, даже если стоят десятки лет
Без утверждённого проекта — штраф до 15 000 ₽
Жалоба от соседа может привести к предписанию на снос
- Балконы и лоджии: риск за остекление
Остекление без согласования — нарушение
Особенно жёсткий контроль — в домах-памятниках и исторических кварталах
Возможен штраф до 30 000 ₽, включая судебные издержки
- Хранение и загромождение — повод для штрафа
Канистры, мебель, коробки на балконе — пожарное нарушение
Неправильная дверь или захламлённая лестница — штраф от 5 000 до 15 000 ₽
- Газ и батареи: строго по проекту
Замена радиаторов без проекта — штраф 800 ₽
Перенос газовой плиты или отсутствие договора на техобслуживание — штраф от 10 000 ₽
Если плите более 20 лет, газ могут отключить, даже при исправной работе
- Кондиционеры — теперь только с согласованием
Установка внешнего блока без согласия жильцов — штраф 5 000 ₽
Повторное нарушение — штрафы ежемесячно, пока не снимете
В домах с охранным статусом — риск выше всего
Продажа недвижимости: налог под контролем
Доход от продажи квартиры до 3 млн — налог 15%, свыше 5 млн — уже 22%
Невыплата — штраф до 40% от суммы долга
Налоговая отслеживает сделки и объявления онлайн
Что делать, чтобы избежать проблем
- Не остекляйте балконы без документов
- Проверяйте законность всех перепланировок до покупки квартиры
- Согласовывайте установку кондиционеров
- Следите за техническим состоянием газового оборудования
- Уплачивайте налоги от продажи официально
Вывод: теперь закон — на стороне порядка
Многие действия, которые раньше считались «обычными», теперь требуют официального согласования. Попытки «обойтись по-соседски» или «как у всех» оборачиваются штрафами, судами и лишними расходами. Безопасность, архитектурная целостность и законность — ключевые принципы, на которых теперь строится жилищная политика.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец