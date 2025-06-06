Гости уже под дверью, ждите: с 8 июня начнут штрафовать всех в многоэтажках, у кого батареи в квартире, — условия

Когда можно получить штраф за замену радиатора в квартире?

Многие жильцы опасаются штрафов после замены радиаторов, однако важно понимать, что в большинстве случаев такая замена не требует согласования с управляющей компанией (УК). Закон чётко регулирует, когда штрафы могут быть наложены. Обычно они возникают только в случае двух конкретных нарушений.

Какие случаи могут привести к штрафу?

Штрафы могут быть наложены в следующих случаях:

Повреждение общедомовых коммуникаций. Если при замене батареи вы случайно повредили стояк или произошел потоп, штраф может составить от 1 до 1,5 тысяч рублей.

Изменение схемы отопления. Например, если вы добавили дополнительные секции радиатора или увеличили нагрузку на систему отопления. В этом случае штраф может составить от 10 до 15 тысяч рублей.

Кто имеет право наложить штраф?

Важно помнить, что управляющая компания не имеет права самостоятельно накладывать штрафы. Это может сделать только суд или жилищная инспекция. Если УК присылает вам «штрафную квитанцию», требуйте официального постановления от уполномоченных органов, так как это незаконно.

Что важно проверить перед заменой радиатора?

Перед тем как заменить радиатор, убедитесь в следующем:

Новый радиатор должен быть аналогичен старому по характеристикам, таким как мощность и размер.

Если УК требует согласования, попросите предоставить пункт в договоре управления домом, который подтверждает необходимость согласования. Без ссылки на соответствующий пункт требования УК будут необоснованными.

Почему согласование не всегда нужно?

Согласно статье 25 ЖК РФ, согласование замены радиаторов требуется только в случае перепланировки или переустройства. Замена старого радиатора на новый аналогичный не требует разрешений, если не нарушает работу общедомовой системы.

Что делать, если вам угрожают штрафом?

Если УК угрожает вам штрафом за замену батареи, напоминайте им о своих правах. В большинстве случаев это попытка давления, и ваши права защищены законом.