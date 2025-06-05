Гости уже под дверью, ждите: с 7 июня начнут штрафовать всех в многоэтажках, у кого батареи в квартире, — условия

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Замена радиаторов в квартире не требует согласо...

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Многие жильцы сталкиваются с угрозами штрафов после замены радиаторов в своих квартирах.

Однако важно понимать, что в большинстве случаев установка нового радиатора не требует согласования с управляющей компанией (УК). Закон чётко определяет, что штрафы могут быть наложены только за два конкретных нарушения.

Когда вас могут оштрафовать за замену батареи?

Штрафы возможны в двух случаях:

  • Если вы повредили общедомовые коммуникации. Например, если при замене батареи вы повредили стояк или устроили потоп. В этом случае штраф может составить от 1 до 1,5 тыс. рублей.
  • Если вы изменили схему отопления, добавив секции или увеличив нагрузку на систему. Такой ремонт может повлечь штраф в размере 10–15 тыс. рублей.

Кто имеет право выписывать штраф?

Важно знать, что управляющая компания не имеет права самостоятельно накладывать штрафы. Все решения принимаются только судом или жилищной инспекцией. Если УК присылает вам «штрафную квитанцию», это незаконно. В таком случае требуйте официальное постановление от уполномоченных органов.

Что стоит проверить перед заменой радиатора?

Перед заменой радиатора убедитесь в следующем:

  • Новый радиатор должен соответствовать старому по характеристикам (мощность, размер).
  • Если УК требует согласования, попросите показать пункт в договоре управления домом, который подтверждает эту необходимость. Без соответствующей ссылки требования УК являются необоснованными.

Почему согласование не нужно в большинстве случаев?

Согласно закону (ст. 25 ЖК РФ), согласование замены радиаторов требуется только в случае перепланировки или переустройства. Простая замена старого радиатора на новый аналогичный не требует разрешений. Вы имеете право менять оборудование, если при этом не нарушаете работу общедомовой системы.

Если вам угрожают штрафом за замену батареи, напоминайте УК о своих правах. В большинстве случаев это лишь попытка давления, и ваши права защищены законом, сообщает progorod58.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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