Гости съедают рулетики из лаваша с ветчиной первыми: запомните необычный рецепт праздничной закуски

Лаваш — настоящая находка для тех, кто хочет быстро и вкусно накормить семью или удивить гостей. Один из самых универсальных и простых вариантов — рулетики с ветчиной и свежими овощами.

Это блюдо не требует особых кулинарных навыков, а результат порадует даже искушённых гурманов.

Секрет успеха рулетиков — в гармоничном сочетании ингредиентов: мягкий лаваш, ароматная ветчина, свежие томаты, зелень и сыр. Такая закуска отлично подойдёт как для домашнего ужина, так и для выездного пикника или праздничного застолья.

Для приготовления понадобятся:

2 листа лаваша

8 ломтиков ветчины

1 помидор

150 г сыра

майонез

зелень и салат по вкусу

Пошаговый рецепт:

Разложите лаваш и смажьте его тонким слоем майонеза — это поможет удержать начинку внутри. Распределите листья салата и рубленую зелень по всей поверхности. Сверху выложите тонкие кружочки помидора. Следом — ломтики ветчины. При желании, можно добавить немного соуса для пикантности. Посыпьте всё тертым сыром — он добавит нежности и сделает рулет более цельным. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет, стараясь не порвать его. Нарежьте получившийся рулет на порционные кусочки.

Готовую закуску можно подавать как в холодном виде, так и немного обжарив до румяной корочки. А ещё вы можете менять начинку на свой вкус — добавлять грибы, оливки, огурцы или курицу. Эти рулетики — отличная база для кулинарных экспериментов, сообщает pogovorim.