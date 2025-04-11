Гости съедают рулетики из лаваша с ветчиной первыми: запомните необычный рецепт праздничной закуски
Лаваш — настоящая находка для тех, кто хочет быстро и вкусно накормить семью или удивить гостей. Один из самых универсальных и простых вариантов — рулетики с ветчиной и свежими овощами.
Это блюдо не требует особых кулинарных навыков, а результат порадует даже искушённых гурманов.
Секрет успеха рулетиков — в гармоничном сочетании ингредиентов: мягкий лаваш, ароматная ветчина, свежие томаты, зелень и сыр. Такая закуска отлично подойдёт как для домашнего ужина, так и для выездного пикника или праздничного застолья.
Для приготовления понадобятся:
- 2 листа лаваша
- 8 ломтиков ветчины
- 1 помидор
- 150 г сыра
- майонез
- зелень и салат по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Разложите лаваш и смажьте его тонким слоем майонеза — это поможет удержать начинку внутри.
- Распределите листья салата и рубленую зелень по всей поверхности.
- Сверху выложите тонкие кружочки помидора.
- Следом — ломтики ветчины. При желании, можно добавить немного соуса для пикантности.
- Посыпьте всё тертым сыром — он добавит нежности и сделает рулет более цельным.
- Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет, стараясь не порвать его.
- Нарежьте получившийся рулет на порционные кусочки.
Готовую закуску можно подавать как в холодном виде, так и немного обжарив до румяной корочки. А ещё вы можете менять начинку на свой вкус — добавлять грибы, оливки, огурцы или курицу. Эти рулетики — отличная база для кулинарных экспериментов, сообщает pogovorim.
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