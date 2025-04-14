Гости съедают рулетики из лаваша с ветчиной первыми со стола: запомните необычный рецепт праздничной закуски

Лаваш — настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек и всех, кто любит готовить без лишней суеты. Один из самых удачных вариантов быстрой закуски — рулетики с ветчиной, овощами и сыром.

Это блюдо получается вкусным, сытным и при этом совсем несложным в приготовлении.

Секрет популярности этого рецепта — в балансе: тонкий лаваш, сочные овощи, ароматная ветчина и нежный сыр создают идеальное сочетание. Эти рулетики станут украшением любого стола — будь то семейный ужин, пикник на природе или праздничное застолье.

Что понадобится:

2 листа тонкого лаваша

8 ломтиков ветчины

1 спелый помидор

150 г твердого сыра

немного майонеза

зелень и листья салата — по вкусу

Как приготовить:

Расстелите лаваш и равномерно смажьте его майонезом — он поможет «склеить» начинку.

Выложите салатные листья и посыпьте нарезанной зеленью.

Нарежьте помидор кружочками и распределите по лавашу.

Сверху разложите ломтики ветчины. При желании добавьте любимый соус.

Посыпьте всё тертым сыром для более мягкой текстуры и сливочного вкуса.

Сверните лаваш плотным рулетом, стараясь не повредить его.

Нарежьте на порционные кусочки — и закуска готова!

Такие рулетики можно подать сразу или немного обжарить на сковороде до золотистой корочки. А если хочется разнообразия — пробуйте разные начинки: курицу, грибы, свежий огурец или оливки. Это блюдо легко адаптируется под любой вкус!