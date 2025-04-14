Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Гости съедают рулетики из лаваша с ветчиной первыми со стола: запомните необычный рецепт праздничной закуски

Простой рецепт рулетиков из лаваша с ветчиной, ...

immunocap.ru

Подписаться на Дзен.канал

Лаваш — настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек и всех, кто любит готовить без лишней суеты. Один из самых удачных вариантов быстрой закуски — рулетики с ветчиной, овощами и сыром.

Это блюдо получается вкусным, сытным и при этом совсем несложным в приготовлении.

Секрет популярности этого рецепта — в балансе: тонкий лаваш, сочные овощи, ароматная ветчина и нежный сыр создают идеальное сочетание. Эти рулетики станут украшением любого стола — будь то семейный ужин, пикник на природе или праздничное застолье.

Что понадобится:

  • 2 листа тонкого лаваша
  • 8 ломтиков ветчины
  • 1 спелый помидор
  • 150 г твердого сыра
  • немного майонеза
  • зелень и листья салата — по вкусу

Как приготовить:

  • Расстелите лаваш и равномерно смажьте его майонезом — он поможет «склеить» начинку.
  • Выложите салатные листья и посыпьте нарезанной зеленью.
  • Нарежьте помидор кружочками и распределите по лавашу.
  • Сверху разложите ломтики ветчины. При желании добавьте любимый соус.
  • Посыпьте всё тертым сыром для более мягкой текстуры и сливочного вкуса.
  • Сверните лаваш плотным рулетом, стараясь не повредить его.
  • Нарежьте на порционные кусочки — и закуска готова!

Такие рулетики можно подать сразу или немного обжарить на сковороде до золотистой корочки. А если хочется разнообразия — пробуйте разные начинки: курицу, грибы, свежий огурец или оливки. Это блюдо легко адаптируется под любой вкус!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу золотую монету с изображение Николай II за 70 тысяч

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Вы себя не узнаете: собрали для казанцев 5 эффективных шагов к новому «Я»

чем можно отмыть плесень с обоев в домашних условиях

Новости Казани

день назад

В Казань снова вернется зима. Что ожидать жителям города от погоды?

Интересное в Казани

2 дня назад

Бомба замедленного действия: казанский стоматолог рассказала, почему 85% людей обречены на удаление зубов мудрости

окрашивание бейбилайтс в Красноярске

Не у нас

день назад

Ученые объяснили, почему тело человека двигается после смерти

Новости Казани

день назад

с 15 апреля без воды останутся несколько районов Казани

Новости Казани

день назад

Экологи в шоке: под Казанью обнаружена огромная незаконная свалка

Новости Казани

день назад

В Казани полицейские задержали курьера мошенников, который украл 170 тысяч

Не у нас

17 часов назад

На Камчатке появилось странное озеро с кипящей водой
Новости Казани
2 дня назад

В Казани на Новосельской открылась новая мечеть «Камиль»

Этот храм станет особенным

Новости Казани

20 минут назад

Альпинист сорвался вниз с ТЦ KazanMall и получил множественные переломы

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Она скажет «да» на любой вопрос: рассказываем мужчинам Казани, чего на самом деле хотят девушки

Новости Татарстана

40 минут назад

Жительница Татарстана избежала колонии после нападения на сына с ножом

Новости Казани

2 часа назад

У ДРКБ водители и кондукторы 2 автобусов устроили потасовку
В Казани альпинист из клининговой компании полу...
Новости Казани
45 минут назад

В Казани альпинист из клининговой компании получил травмы после падения

Не у нас

2 часа назад

Найденные в ремешках часов вещества могут привести к отравлению

Не у нас

3 часа назад

Врачи перечислили рекомендации для качественного сна

Не у нас

3 часа назад

Названы 5 стран, которые могут успешно пережить ядерную зиму
Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финал...
Интересное в Казани
6 дней назад

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финалисты — бизнеследи, открывающие новые горизонты талантов