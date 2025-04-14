Гости съедают рулетики из лаваша с ветчиной первыми со стола: запомните необычный рецепт праздничной закуски
immunocap.ru
Лаваш — настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек и всех, кто любит готовить без лишней суеты. Один из самых удачных вариантов быстрой закуски — рулетики с ветчиной, овощами и сыром.
Это блюдо получается вкусным, сытным и при этом совсем несложным в приготовлении.
Секрет популярности этого рецепта — в балансе: тонкий лаваш, сочные овощи, ароматная ветчина и нежный сыр создают идеальное сочетание. Эти рулетики станут украшением любого стола — будь то семейный ужин, пикник на природе или праздничное застолье.
Что понадобится:
- 2 листа тонкого лаваша
- 8 ломтиков ветчины
- 1 спелый помидор
- 150 г твердого сыра
- немного майонеза
- зелень и листья салата — по вкусу
Как приготовить:
- Расстелите лаваш и равномерно смажьте его майонезом — он поможет «склеить» начинку.
- Выложите салатные листья и посыпьте нарезанной зеленью.
- Нарежьте помидор кружочками и распределите по лавашу.
- Сверху разложите ломтики ветчины. При желании добавьте любимый соус.
- Посыпьте всё тертым сыром для более мягкой текстуры и сливочного вкуса.
- Сверните лаваш плотным рулетом, стараясь не повредить его.
- Нарежьте на порционные кусочки — и закуска готова!
Такие рулетики можно подать сразу или немного обжарить на сковороде до золотистой корочки. А если хочется разнообразия — пробуйте разные начинки: курицу, грибы, свежий огурец или оливки. Это блюдо легко адаптируется под любой вкус!
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец